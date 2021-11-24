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紐約華社聲援被毆女生 30日赴費城參與示威

記者顏潔恩／紐約報導
亞裔維權大聯盟23日舉行記者會，將會從紐約市三地華社發車，載送民眾到費城參與示威。(記者顏潔恩/攝影)
亞裔維權大聯盟23日舉行記者會，將會從紐約市三地華社發車，載送民眾到費城參與示威。(記者顏潔恩/攝影)

賓州東南捷運(SEPTA)華裔女生遭仇視毆打案，在紐約市華社引起高度關注；亞裔維權大聯盟23日舉行記者會，表示本月30日將在布碌崙(布魯克林)8大道、華埠、法拉盛發車，載送民眾到費城參與「1130反歧視、反暴力、安全城市」示威遊行，為下一代的安全聲援。

日前四名非洲裔女高中生在費城地鐵列車上辱罵毆打三名亞裔男高中生，一名上前勸阻的華裔女生隨後被暴打在地，入院治療；該案件以種族歧視犯罪調查，見義勇為的華裔女生Christina也受到大眾的讚賞，被稱之為「英雄」。

家屬募款 4天籌到73萬

案發後，Christina的家人在GoFundMe籌款網站建立頁面，希望為其籌募治療費用，獲得大眾的傾力資助；短短四天的時間已經籌到73萬元，家屬希望大眾在關注Christina復原的過程中，也宣導城市變得安全。

23日亞裔維權大聯盟連同其他組織領袖，包括從費城過來的美東深圳總商會會長梁鴻生等人，在8大道召開記者會；梁鴻生表示，本月30日當地僑團將在費城市政廳前抗議，表達維護城市安全、杜絕歧視暴力的訴求。

社團也呼籲費城市府必須提出具體方案，對亞裔及其他族裔的學生起到保護作用，讓家長安心；梁鴻生說，該案件引起當地其他族裔的關心，屆時各族裔民眾都會到場力挺，為亞裔的權益共同發聲。

3輛大巴 3地同時出發

維權大聯盟總召集人陳善莊說，看到Christina被打到住院的照片感到心痛，想到全美針對亞裔的暴力案件沒完沒了，感到非常憤怒；亞裔美國人必須勇敢站出來發聲，為了下一代的安全，踴躍到費城參與集會。

三輛大巴將於30日(周二)早上8時30分同時出發，地點是布碌崙8大道交62街的金皇廷酒樓停車場、法拉盛39大道的喜來登大酒店前、以及華埠怡東樓旁；需提前致電預約座位，電話：(646)523-2340、(646) 330-8000、(929) 999-8800和(646) 361-0088。

亞裔 費城 種族歧視

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