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疫後「愛與希望」 法拉盛節慶樹連續第21年點亮

記者張心／紐約報導
2021年法拉盛節慶樹點亮。（記者張心／攝影）
2021年法拉盛節慶樹點亮。（記者張心／攝影）

法拉盛發展中心主辦的「2021節慶樹亮燈之夜」(2021 Holiday Tree Lighting Ceremony)活動，於23日晚上7時在皇后區公共圖書館前舉行；華裔導演胡安為今年的點燈嘉賓，市警109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)以及眾多贊助商代表，攜手現場近百位居民，共同見證法拉盛節慶樹閃亮。

今年的節慶樹有30呎高，配圖為火雞和鞭炮，象徵著中西節假日文化的融合，要為僑胞營造溫暖的歸屬氛圍。法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，「這是第21年點亮聖誕樹，今年的主題為愛與希望(Love&Hope)，寓意懷抱愛期待疫情的完全過去，人們的生活能夠快速恢復正常。」

市警109分局局長歐康納也陪伴小朋友玩遊戲。（記者張心／攝影）
市警109分局局長歐康納也陪伴小朋友玩遊戲。（記者張心／攝影）
小朋友們圍繞魔術師吳蘇雄老師索取禮物。（記者張心／攝影）
小朋友們圍繞魔術師吳蘇雄老師索取禮物。（記者張心／攝影）

2001年九一一恐襲後，法拉盛節慶樹亮燈之夜延續至今，傅鶴鳴說，希望藉此為市民心中點亮一盞明燈，鼓勵人們積極振作，走向新一年的光明。

點燈儀式邀請到吳蘇雄進行魔術表演，現場小朋友回應熱烈，紛紛加入互動行列；之後胡安、歐康納等人紛紛致辭。

「很榮幸擔任今年點燈儀式的嘉賓，傅鶴鳴堅持了21年。」胡安表示，她為失獨症兒童拍攝的電影「五彩繽紛」也在進行「千家社區放映計畫」，希望也能像法拉盛節慶樹活動一樣持久而成功。

在眾人的倒數計時中，節慶樹瞬間點亮，吸引了民眾的目光，嘉賓紛紛將承載祝福語的彩球掛在樹上，期待新的一年社區發展更加欣欣向榮。之後，劉芳帶領兒童合唱團帶來聖誕歌曲節目，法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)的JROTC學生，進行了精彩的鼓隊表演；法拉盛發展中心還在現場發放了200份免費飲品。

活動由富頓集團(F&T)、城市健保(MetroPlus Health)、五彩繽紛電影(Confetti 1000)、台北酒莊、華祺投資、余純真會計師事務所、紐約第一銀行、美加補習學校等機構贊助。

眾嘉賓和贊助商代表共慶「2021節慶樹亮燈之夜」。（記者張心／攝影）
眾嘉賓和贊助商代表共慶「2021節慶樹亮燈之夜」。（記者張心／攝影）
「2021節慶樹亮燈之夜」吸引眾多小朋友參與。（記者張心／攝影）
「2021節慶樹亮燈之夜」吸引眾多小朋友參與。（記者張心／攝影）

法拉盛 電影 紐約

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