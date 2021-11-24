疫後首辦感恩節敬老宴 亞總會送800隻烤雞

美國亞裔社團聯合總會等華社僑團，23日在布碌崙舉行「感恩節敬老愛心宴」。(亞總會提供)

由美國 亞裔社團聯合總會、美國香港總商會、美華總商會聯合舉辦的「感恩節敬老愛心宴」，23日在布碌崙 (布魯克林)舉行；因新冠疫情 反覆，今年限制規模，只有150名耆老和嘉賓到場。

亞總會會長陳善莊表示，今年是第十年舉辦感恩節敬老愛心宴會，往年的規模、以及贈送的烤雞數量比較多；今年疫後首回歸，但也要持續注意防護，於是縮小規模，只限150人。

這次準備的800隻烤雞除贈送給社區外，也送到服務布碌崙華社的市警分局，包括日落公園的72、66以及班森賀的62分局，感謝警員們一路以來的貢獻；而參與宴會的耆老則是先享用豐盛午餐，再各領一隻烤雞返家，看到耆老們心滿意足，主辦方表示很欣慰，也祝福所有老人家都能在歡樂佳節裡與親人共度美好時光、保持身心健康。

市警第34捷運分局的華裔局長、警官張仕興(William Cheung)、 72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)當日也到場為民眾送上祝福，表示很開心在疫情好轉後能共聚一堂，看見耆老的面孔；也將會繼續保持密切的警民關係，為保護社區安全作努力。