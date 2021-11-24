紐約客談╱非公民投票法將過關 移民的勝利

非公民投票 提案即將過關，對所有在紐約市 工作、正常繳稅、但並未入籍的移民 來說，是一大喜訊；畢竟，納稅者須有權選舉民代，是美國立國之初的原則；而且，這項提案得以一波三折最終通過，充分說明了「規定是死的，人是活的」。

這項提案遲遲無法通過的原因在於其內容與州法的衝突；首先，紐約州憲法第二條第一款規定，「所有公民都應享有投票選舉所有民選官員的權利。」但這一表述僅說「公民能夠投票」，但沒有說「非公民不能投票」，因此非公民投票並不違法，在法律上仍有解釋的餘地。

同時，州選舉法規定，「除非是美國公民，其他任何人無資格註冊成為選民。」在實操中，選民註冊表由州選舉局核發，選民註冊時必須填寫是否有公民身分；為規避這一條，市選舉委員會將為非公民選民單獨製作選民登記表，非公民選民投票中使用的選票，將只顯示市級民代候選人。

非公民投票是移民的勝利，畢竟全市四成市民是在國外出生，移民早已成為紐約市的經濟支柱，提案落地後勢必將增加移民的話語權；作為新增投票群體中的第二大族裔，華人在政壇的地位也將加強。

當然，在移民勝利的同時，民主黨也將通過這一提案，繼續深化紐約市一黨獨大的情況；紐約市民主黨的選民人數本來就是共和黨的七倍，而新移民絕大多數支持民主黨，相信這將為紐約市民主黨帶來近80萬的選民；如何防止民主黨進一步左傾，作為其中的重要力量，華裔應起到平衡作用。