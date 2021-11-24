于金山代表華人 將助李文交接曼哈頓區長

候任曼哈頓區長李文(右)任命于金山(左)為交接委員會委員。(中華公所提供)

曼哈頓 候任區長李文(Mark Levine)將於明年1月1日正式就職，日前任命紐約中華公所主席于金山出任交接委員會委員，代表華人社區，協助區長辦公室過渡及交接；交接委員主席由前區長及37工會主席等人擔任。

李文表示，來自曼哈頓各社區的成員組成交接委員會，為他提供協助與指導，讓區長辦公室團隊可以更順利服務市民；他提到，華埠 是曼哈頓最重要的一部分，在疫情 期間遭受打擊，他希望在于金山成為委員後，能夠協助該辦公室，制定策略以振興華埠。

于金山則說，李文在去年初疫情尚未襲擊紐約前就拜訪華埠，說明在曼哈頓的施政方向，疫情期間也目睹華埠小商家、居民健康等都受到重大的打擊；于金山表示，時任市議會健康委員會主席的李文，不僅對中華公所推廣全僑打疫苗活動大力協助，之後也多次到華埠視察「亮麗中國城」點燈情況、聆聽小商家需求。

此次被李文任命為交接委員成員，于金山表示，華社不只需要實質的資源，也要各級政府的鼓勵、重視，區長辦公室為協助華埠振興的重要政府單位，在現任區長高步邇(Gale Brewer)協調下，爭取到來自州府的2000萬元振興華埠經費；于金山表示，相信李文上任後，也會持續協助社區在各方面的需求。

于金山表示，出任過渡團隊目的有二，其一為拉近政府和華人社區的關係，二是使華埠社區的反應更能得到政府的貼切回應；區長辦公室就在華埠旁，與華人社區的關係一向不錯，他相信之後也能持續維持良好關係。