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兒童接種新冠疫苗 父母可請4小時有薪假

記者顏嘉瑩╱紐約報導
市議會23日通過，允許父母或監護人可在帶孩子打疫苗或照顧孩子時，請四小時的帶薪病假。(市府提供)
市議會23日通過，允許父母或監護人可在帶孩子打疫苗或照顧孩子時，請四小時的帶薪病假。(市府提供)

紐約市日前開始為5至11歲兒童接種新冠疫苗，市議會23日投票通過，擴大目前紐約市的帶薪病假相關規定，讓父母及法定監護人可請最高四個小時的帶薪病假，帶孩子去接種疫苗或是照顧孩子；根據規定，每個孩子在每一劑的疫苗接種，其父母及監護人都保有此權益。

市議會23日以46票贊成票對兩票反對票，通過由市議員吉布森(Vanessa Gibson)等人提出的Intro. 2448-A號提案；內容在修訂現有紐約市帶薪病假相關法案，讓父母和法定監護人可請四個小時的帶薪病假。

提案內容規定，雇主可以要求雇員在使用帶薪病假的七天內，提供孩子接種疫苗的文件證明；內容還提到，雇主不可要求雇員透過加班的形式，來要求雇員補足四小時的休假，同時也不能另外找代班人員，來填補休假期間的人員空缺。

吉布森表示，隨著紐約市繼續與新冠病毒奮鬥，獲得醫療保健和藥物也是基本權利，各級政府要繼續鼓勵所有紐約市民接種疫苗，以確保每個人，無論年齡大小，都能公平接種疫苗。

她表示，在疫情一開始，市議會就已經通過帶薪病假修正案，提供四個小時的疫苗假，確保個人及家人都能在不受雇主懲罰的情況下，尋求醫療保健；如今該法案再次擴大，不僅可鼓勵兒童和青少年接種疫苗，也能確保所有人不需在薪水和家人健康間做選擇。

根據研究，兒童接種疫苗的副作用通常較輕微，不過為了維護民眾權益，擴大後的法案也將回溯至11月2日，聯邦疾病預防與控制中心(CDC)投票批准為五至11歲兒童接種輝瑞(Pfizer)疫苗的當日。

市消費者事務局局長哈奇(Peter Hatch)表示，由於為兒童接種疫苗的月份已經鄰近年底，「我們擔心有些家庭已經把可用假期給休光」，才會推動立法儘速將擴大帶薪病假法案推廣到私人雇員。

根據市府網站最新數據，目前全市五至17歲兒童及青少年，有43.5%、約51萬3756人已至少接種一劑疫苗，其中的31.2%已完成接種。

疫苗 紐約市 投票

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