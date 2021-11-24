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拒MTA員工強制接種 霍楚：二選一政策足矣

記者張晨╱紐約報導
白思豪敦促霍楚強制MTA接種疫苗遭拒，稱二選一政策足以保持人員安全。(記者張晨╱攝影)
白思豪敦促霍楚強制MTA接種疫苗遭拒，稱二選一政策足以保持人員安全。(記者張晨╱攝影)

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)23日請求州長霍楚(Kathy Hochul)下令強制大都會運輸署(MTA)員工接種新冠疫苗，但遭到霍楚拒絕，稱接種和檢測並行的「二選一」政策足以保障人員安全。

根據現行政策，如果MTA的工作人員接受每周例行病毒檢測，他們就不必要接種疫苗，MTA發言人表示，這是公共衛生和個人選擇之間的明智結合。

但白思豪表示，提供檢測選項風險太大，因為專家擔心冬季疫情將再次抬頭；「現在是時候要求MTA員工接種疫苗了，這是為了彼此及其家人、社區的安全，也是為了乘客的安全。」

根據上周的數據，在MTA的7萬多名員工中，只有69.5%的人接種了至少一劑疫苗；但MTA表示，這一比例要更高，可能在75%到80%之間，因為許多雇員沒有在線提交他們的接種證明。

根據市府23日的數據，在33萬多名公務員中，約94%的人接種了至少一劑；因為如果拒絕接種，就會被停薪留職。

但霍楚隨後拒絕了白思豪的請求，並表示二選一的方式「正在取得成效」，因為目前MTA員工的陽性率為僅為0.6%。「戴口罩，保持社交距離，是足夠正確的事，很感謝你給我提出的建議；沒關係，如果有問題，會即刻解決它。」霍楚說。

MTA代理主席利博(Janno Lieber)表示，二選一的政策保持了MTA穩定的服務，他指責白思豪的想法製造了「不必要的政治摩擦」。

「我尊重州長，我們溝通、合作得都很好。」白思豪說，「我的意思是，『看，這裡有一個方法可以真正幫助這紐約翻過這一頁，』我們會一起努力。」

根據州衛生廳數據，隨著天氣變冷，更多的人進入室內，上周全州的新冠檢測陽性率達到3.8%，是自今年4月以來的最高水平。

MTA 白思豪 檢測

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