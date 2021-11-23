中華公所致函亞當斯 反對華埠再開遊民所

市府打算在華埠社區周邊，設置三個遊民收容所，遭到中華公所反對。圖為堅尼路349號選址。(記者顏嘉瑩/攝影)

日前市府計畫在曼哈頓華埠 東百老匯 設置遊民收容所，加上此前計畫的兩處，共計將有三個遊民收容所開設在華埠；紐約 中華公所22日致信候任市長亞當斯(Eric Adams)表示反對，擔心會為社區帶來擁擠和治安問題。

市府接下來計畫在東百老匯91號、麥地臣街(Madison St.)47號，以及堅尼路(Canal St.)349號等處，設置遊民收容所，其中東百老匯的選址就位於未來社區振興重點之一的「怡東商場」旁，令商家擔憂。

中華公所主席于金山在信中表示，華埠周邊目前已經有五個酗酒、戒毒中心，再加開新的遊民收容所，將會對社區帶來擁擠問題，並為小商家、居民等造成犯罪、衛生等其他衍生問題。

于金山說，2019年在華埠發生的遊民爆頭血案至今社區仍歷歷在目，再加上新冠疫情之後四起的仇恨亞裔犯罪，若在社區設置遊民收容所，將置華埠於更脆弱的地位。

信中強調，社區並非不了解市府欲解決全市遊民問題的緊迫性和優先性，但社區的安全和平等等訴求，也同樣重要且不可忽視；信中提到，社區將會提供所有可供資源，並支持市府解決遊民問題的計畫，協助為這些人找到棲身之所，「但屢屢選擇在華埠設置遊民收容所，是不可行的。」

于金山在信中表示，全市各個社區都應該要共同分享解決遊民問題的責任，而華埠社區希望新市府能夠選擇其他更能服務到更廣大遊民群體的社區，作為多個新遊民收容所的新址。