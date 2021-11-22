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華埠東百老匯將建遊民收容所 十多僑團致信抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導 
市府打算在華埠東百老匯91號的前「金匯大酒店」，設置遊民收容所。(取自谷歌地圖)
市府打算在華埠東百老匯91號的前「金匯大酒店」，設置遊民收容所。(取自谷歌地圖)

紐約市府又打算在曼哈頓華埠設立新的遊民收容所，地點就位於東百老匯，離「怡東商場」僅有幾步之遙，在日前州長霍楚(Kathy Hochul)宣布挹注2000萬元重振華埠，怡東商場將成為重點振興項目下，鄰近商家擔心，遊民收容所將成為重振該地區的絆腳石。

市社會服務局(DSS)日前在寄給曼哈頓第三社區委員會的信件中表示，紐約市的遊民避風港(Safe Haven)將於2023年，在東百老匯91號前「金匯大酒店」，設置可容納120人的遊民收容所，優先服務華埠地區和曼哈頓的遊民，並由「遊民關懷」(Care For The Homeless)組織營運。

為此紐約中華公所及十多個屬下僑團致信第三社委會表達嚴正抗議；抗議信中表示，在華埠社區附近許多地方過於擁擠的情況下，社區無法在不為小商家、居民造成更多問題之下，再維持另一個遊民中心。

信中提到，東百老匯社區在疫情之下已經苦苦掙扎，而目前華埠已有五個類似的戒毒中心，市府若在此建遊民中心，將為當地狀況雪上加霜。

「我們也知道解決不斷增加遊民人口的緊迫性，但社區的安全與平等也同樣不容忽視」；信中提到，所有紐約市社區都應該共同分攤責任，但市府卻將遊民中心集中在華埠，將會對華埠帶來巨大負擔；除了東百老匯91號，市府日前也打算在堅尼路(Canal St.)349號設置遊民中心。

日前霍楚才到華埠社區遞上2000萬元的大支票以作為疫情後重振社區的經費，而離東百老匯91號不遠的「怡東商場」則為重點之一，該商場商戶溫莎美容化妝品店業者江女士表示，在得知社區獲得重振經費後，讓她感到「一線希望」，認為在政府的幫助下一定能夠幫助東百老匯社區重返往日榮景，但若在該社區的精華地段，設置遊民收容中心，也會讓商家、居民感到憂心且不安全，「現在曼哈頓大橋下晚上已經有很多遊民徘徊，如果再開收容中心，恐怕會吸引更多遊民到社區裡。」

附近水果攤的業者也說，收容中心晚上才開放，白天這些遊民只能在街上遊蕩，附近亞倫街(Allen St.)在白天經常可以看到吸毒者坐在那裡，如果加開遊民中心，將造成更進一步的治安漏洞。

即便在中華公所和各僑團的反對信下，第三社委會表示，社委會僅收到通知，將不會參與投票或審查過程。

華埠 紐約市 百老匯

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