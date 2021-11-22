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長島市遊民所數量大增 居民憂亞當斯上台會建更多

記者張心／紐約報導
遊民局在長島市舉辦旅館變遊民所公聽會，多名華人表達反對。(本報檔案照)
遊民局在長島市舉辦旅館變遊民所公聽會，多名華人表達反對。(本報檔案照)

皇后區長島市(Long Island City)核心地段的遊民收容所數量，由疫情前的一個增長為近十個，且都集中在皇后區廣場地鐵站(Queensboro Plaza Station)附近的四個街區，為當地經濟、治安和衛生狀況造成了惡劣的影響；社區居民擔心主張增建遊民所的新市長亞當斯上台後，會將更多的遊民遷至此地，加劇當地精神犯罪案發生的概率。

目前該社區還有五家空閒的酒店，居民們非常擔心新市長亞當斯上台後，會把裡面也塞滿遊民，畢竟亞當斯始終支持在除曼哈頓外的紐約四大區增建遊民所。亞當斯競選辦公室發言人Evan Thies回應，「作為一名將公共安全作為重點的前警員，亞當斯不會以不負責任的方式解決遊民問題，不會因為擴大遊民所系統而增添社區的安全隱患；相反，亞當斯提議將遊民所升級為可負擔住房。」

「政府將2000名流浪漢安置在了不到五個街區的範圍內，簡直難以理解。」長島市公民協會的負責人斯塔馬蒂亞德斯(George Stamatiades)表示，近十個遊民所混雜在居民區，周圍有許多公校、大學及養老院。

「我的頭上剛縫了十針，眼睛下方也滿是傷口。」熟食店老闆羅德里格斯(Alberto Rodriguez)回憶，他上周因為拒絕向一名流浪漢非法返現糧食券而遭到攻擊；他表示，店鋪的常客們變成附近八家酒店的遊民，這些酒店自2020年以來被政府變為遊民所，導致他現在需要至少四名保安看守，才能安全順利地關閉商店。

為觀光客開設的娜索瓦酒店(Nesva Hotel)老闆范羅拉(Nestor Varela)透露，房間內筆記本電腦被盜已經成為家常便飯，遊民經常在酒店大堂閒逛，「我要怎麼訓練我的員工處理精神病患者？這是一件非常困難的事情。」

酒店隔壁的教堂，也因為流浪漢在裡面進行性行為而被迫關閉，「他們隨處大小便，把社區弄得一團糟。」范羅拉表示。

「我在這裡住了75年，最近我和其他居民向當地議員、警察和社會服務部門求助，但他們置若罔聞。」居民Steve Morena說，市警方面沒有回應大家增加警力的請求；當地市議員議員布萊默(Jimmy Van Bramer)也表達關切。

長島市酒店變為遊民所。(本報檔案照)
長島市酒店變為遊民所。(本報檔案照)

亞當斯 長島市 皇后區

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