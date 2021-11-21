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愛心接力基金會 募逾3萬份聖誕禮贈孩童

記者顏潔恩／紐約報導
紐約愛心接力基金會19日聯合大都會國際兒童機構舉行「愛心玩具捐贈」活動。(基金會提供)
紐約愛心接力基金會19日聯合大都會國際兒童機構舉行「愛心玩具捐贈」活動。(基金會提供)

聖誕節即將到來，紐約愛心接力基金會(Relay of Love Foundation)19日聯合大都會國際兒童機構(Metro World Child)舉行「愛心玩具捐贈」活動，共籌得價值2萬5000元的聖誕玩具，將捐獻給來自紐約市五區弱勢家庭的孩子們，祝福他們有個美好的聖誕節。

基金會創始人姚南表示，去年在新冠疫情肆虐的大背景下，該會發起愛心公益活動，向醫療和公共服務部門提供防疫用品，因此接觸到各族裔的弱勢群體家庭；在滿足他們的基本的衣食住行後，也希望進一步為這些缺乏精神娛樂物質的小孩贈送更多的愛和溫暖，於是啟動「玩具換笑容」(Toys for Smiles)公益項目。

對於這些小孩子來說，一年中可能只有這次機會能收到禮物，因此對禮物的選擇和包裝都投入用心；19日當天志願者們也到場對禮物打包上漂亮的包裝紙，希望每個小孩都能感受到捐贈者傳遞的溫暖、祝福和愛。

基金會聯合創始人韋一向大都會國際兒童機構的參與表達感激之情，表示該項目數年前發起至今，已為紐約市地區各族裔的小朋友捐贈價值30萬元的各類玩具；孩子收到禮物的感動很有可能會改變他們的一生，長大後或許也能延續這份溫情，向需要幫助的人發揮愛心。

紐約市 大都會 聖誕節

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