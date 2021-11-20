遊民占領曼哈頓大橋華埠一側 周邊華裔商家怨聲連連

曼哈頓大橋華埠一側遭遊民占領，周邊華裔商家頻受擾。(記者張晨/攝影)

在曼哈頓 大橋華埠 一側的拱門下，約有十幾名遊民在此安營扎寨，用油布搭建的帳篷玷污了這座有百年曆史的新古典主義建築，且在過去一段時間中引得周邊華裔 商家抱怨連連——不僅降低了生活質量，還會偷東西，甚至在戶外解手；記者20日在現場了解到，雖然大部分帳篷已被清理，但仍有殘存垃圾。轄區市警表示，這是一個無盡的循環，過一段時間恐還會回歸。

「每天都是個問題。」53歲的王忠義說，他是堅尼路(Canal St.)餐廳「素之家」的老闆；他說從前門口擺放著三株竹子，每株價值800元左右，但被附近遊民無故拔了去。

他表示，住在橋上附近的人經常在他的門上小便，敲打他的窗戶，甚至衝進去對顧客大喊大叫。

而附近大乘佛教寺的一名女員工則表示，尿還不是最糟糕的，「他們有人甚至在廟前拉屎，而當工作人員試圖制止時，他們會把東西扔到你身上，而片區域及公園周邊也變得越來越不安全，他們有時甚至會對路人大打出手。」

曼哈頓大橋隸屬市交通局管轄，記者在現場了解到，有大批遊民的物品已經被清除，因此前該地收到太多投訴，已經進行過一次清理工作。

轄區市警五分局表示，清理工作是定期進行的，但由於會提前發出警告，在指定的日子裡，遊民會拆除自己的住所，搬到附近的羅斯福公園，等過一段時間再搬回，「這是一個無盡的循環」。