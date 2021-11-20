我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳辭世18年 傳記電影催淚 港人哭梅姐也哭香港

紐約市警士氣低迷 調查顯示超半數希望當初未選擇從警

遊民占領曼哈頓大橋華埠一側 周邊華裔商家怨聲連連

記者張晨／紐約報導
曼哈頓大橋華埠一側遭遊民占領，周邊華裔商家頻受擾。(記者張晨/攝影)
曼哈頓大橋華埠一側遭遊民占領，周邊華裔商家頻受擾。(記者張晨/攝影)

曼哈頓大橋華埠一側的拱門下，約有十幾名遊民在此安營扎寨，用油布搭建的帳篷玷污了這座有百年曆史的新古典主義建築，且在過去一段時間中引得周邊華裔商家抱怨連連——不僅降低了生活質量，還會偷東西，甚至在戶外解手；記者20日在現場了解到，雖然大部分帳篷已被清理，但仍有殘存垃圾。轄區市警表示，這是一個無盡的循環，過一段時間恐還會回歸。

「每天都是個問題。」53歲的王忠義說，他是堅尼路(Canal St.)餐廳「素之家」的老闆；他說從前門口擺放著三株竹子，每株價值800元左右，但被附近遊民無故拔了去。

他表示，住在橋上附近的人經常在他的門上小便，敲打他的窗戶，甚至衝進去對顧客大喊大叫。

而附近大乘佛教寺的一名女員工則表示，尿還不是最糟糕的，「他們有人甚至在廟前拉屎，而當工作人員試圖制止時，他們會把東西扔到你身上，而片區域及公園周邊也變得越來越不安全，他們有時甚至會對路人大打出手。」

曼哈頓大橋隸屬市交通局管轄，記者在現場了解到，有大批遊民的物品已經被清除，因此前該地收到太多投訴，已經進行過一次清理工作。

轄區市警五分局表示，清理工作是定期進行的，但由於會提前發出警告，在指定的日子裡，遊民會拆除自己的住所，搬到附近的羅斯福公園，等過一段時間再搬回，「這是一個無盡的循環」。

曼哈頓 華埠 華裔

上一則

捅死父親後棄屍街頭 布魯克林非裔男外州落網

延伸閱讀

華埠冰店遭暴力入室盜竊 社區震驚

華埠冰店遭暴力入室盜竊 社區震驚
世界客屬總會美東分會客宴華埠 接待各地友好會員

世界客屬總會美東分會客宴華埠 接待各地友好會員
麥當勞將於11月20日來中國城華埠廣場派贈火雞

麥當勞將於11月20日來中國城華埠廣場派贈火雞
憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所

憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所
邦塔訪華埠 了解商戶面臨美國殘疾人士法案訟案困境

邦塔訪華埠 了解商戶面臨美國殘疾人士法案訟案困境

熱門新聞

一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09

超人氣

更多 >
拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光

拜登健檢結果出爐 常清喉嚨、走路僵硬原因曝光
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光

「不想提到她」 劉德華昔日最恨清純女星近況曝光
紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過
中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑