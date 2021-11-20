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根除仇亞風氣 第26學區決議增亞裔文化項目

記者牟蘭／紐約報導
皇后區第26學區日前通過一項決議，要求市府採取強制性的措施對抗仇恨亞裔風氣；圖為紐約市民反仇恨亞裔犯罪的遊行。(本報檔案照)
皇后區第26學區日前通過一項決議，要求市府採取強制性的措施對抗仇恨亞裔風氣；圖為紐約市民反仇恨亞裔犯罪的遊行。(本報檔案照)

疫情趨緩，仇恨亞裔罪案仍不斷發生，包括法拉盛等亞裔聚居地的皇后區第26學區日前通過一項決議，要求全市公校系統增加亞裔歷史教學以及亞裔文化月等活動，讓其他族裔學生了解亞裔，從根源上消除仇恨亞裔風氣。

根據紐約市警數據，疫情爆發後，全市的仇恨亞裔犯罪激增223%；仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)的統計顯示，全市公校中約17萬學生有亞裔血統，若這一風氣繼續蔓延，恐將仇恨帶進校園。

對此，包括法拉盛、貝賽、小頸、道格拉斯頓與牙買加等地區的皇后區第26學區，日前通過一項決議，要求市長白思豪(Bill de Blasio)與市教育總監波特(Meisha Ross-Porter)採取強制性的措施對抗仇恨亞裔風氣。

決議中稱，根據州參議員劉醇逸的S6359A提案，要求全市從小學到高中提供亞裔美國人相關的歷史課程，並增加亞裔文化的慶祝活動；此外，公校還應為學校的老師、家長以及學區代表定期介紹亞裔文化，定期增加校園內反歧視教育項目等。

根據這項決議，公校還應提供雙語計畫培訓與包括亞裔各國的外國語在內的語言教學；此外，公校還應為非母語的英語家長建立反霸凌投訴部門，幫助他們在子女受辱後，第一時間與校方溝通，在校園中杜絕仇恨風氣。

家住在第26學區的周森狄(Cindy Zhou，音譯)表示，她的兩個孩子就讀於當地的中學，11年級的大兒子今年重返校園後，曾被外族裔的學生質問「他是否有吃過貓」，讓孩子感到非常生氣，但因未與對方爆發肢體衝突，並未報告學校。

周森狄說，自己的孩子並非個例，一些在亞裔學生較少的校園中就讀孩子經歷更多的隱性歧視，導致他們甚至不願承認自己的亞裔血統，「因為這些刻板印象，讓我們的孩子受到侮辱，公校必須增加亞裔文化教育」。

皇后區第26學區日前通過一項決議，要求市府採取強制性的措施對抗仇恨亞裔風氣；圖為...
皇后區第26學區日前通過一項決議，要求市府採取強制性的措施對抗仇恨亞裔風氣；圖為紐約市民反仇恨亞裔的遊行。(本報檔案照)

亞裔 公校 學區

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