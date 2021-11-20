法拉盛商改區點亮雪花燈 盼帶動經濟復甦

法拉盛資訊亭主打聖誕風，以小火車、禮品與雪花燈裝飾。(記者牟蘭／攝影)

節日季將近，法拉盛 商業改進區(Flushing BID)19日晚舉行2021年節日點燈儀式，開啟緬街十盞大型立體雪花燈，照亮法拉盛市中心的夜空；法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，雪花燈今年重新回歸，期盼燈光照亮法拉盛街頭，吸引更多民眾到法拉盛消費。

法拉盛商改區17日晚舉行2021年節日點燈儀式，開啟緬街十盞大型立體雪花燈。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛商改區19日在資訊亭前舉辦點燈儀式，市議員顧雅明、市警109分局局長歐康納(John O'Connell)、州眾議員金兌錫高級顧問楊愛倫與州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)代表楊旻雯等均參加當天的活動表示支持。

法拉盛商改區17日晚舉行2021年節日點燈儀式，開啟緬街十盞大型立體雪花燈。(記者牟蘭／攝影)

余鈿崧表示，去年因疫情 爆發，法拉盛的節日季點燈儀式一度取消，今年重啟點燈活動，放置十盞大型立體雪花燈在緬街市中心希望吸引更多客源；他說，今年的法拉盛資訊亭主打聖誕風，以小火車、禮品與雪花燈裝飾，期盼成為民眾新的拍照打卡地點，帶旺周邊客源。

法拉盛商改區17日晚舉行2021年節日點燈儀式，開啟緬街十盞大型立體雪花燈。(記者牟蘭／攝影)

對於經濟復甦，余鈿崧說，相較於疫情同期，法拉盛的客源日益增加，但尚未恢復到疫情前的繁榮；他表示，雖然疫情日前上升，但他希望民眾做好防疫，前往法拉盛購物，支持小商家。

顧雅明表示，社區組織與商家的共同努力下，幫助法拉盛走出疫情的陰霾，重返繁榮，他感謝法拉盛商改區的節日季點燈活動，讓當地的冬天更美麗。

歐康納表示，節日季來臨，他提醒居民提防街頭盜竊與包裹竊案等；他還說，感恩節與聖誕節期間，詐騙電話增加，呼籲民眾切忌輕信中獎電話，不要隨意購買禮卡等。