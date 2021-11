國寶銀行 捐贈曼哈頓華埠9非營利機構各1萬

國寶銀行獲聯邦住房貸款銀行捐助,贈款九華裔非營利組織。(記者張晨/攝影)

國寶銀行向紐約 聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank of New York)申請的社區捐贈日前獲批,19日在曼哈頓華埠 舉辦捐贈儀式,向九家服務於華埠的非營利機構各贈款一萬元支票,這也是國寶銀行第四次為社區申請捐助。

國寶銀行董事長孫啟誠表示,贈款由紐約聯邦住房貸款銀行震災項目提供,希望幫助因新冠疫情 造成損失的機構, 致力於促進社區從疫情恢復過來,而國寶銀行作為社區的常駐一員,有義務為他們提供幫助。

本次獲捐的非營利機構涵蓋了教育、文化、健康等領域,包括四海劇社(Four Seas Players)、國際同濟會萊姆病基金(Kiwanis Pediatric Lyme Disease Foundation)、華人社區福安康寧健康計畫(New York Downtown Hospital Chinese Community Partnership for Health)、國際同濟會紐約區基金(NY District Kiwanis Foundation)以及紐約中國民樂團(The Chinese Music Ensemble of New York)等九家,每個機構各獲贈1萬元。

當天,各機構代表從銀行董事孫儀芬和首席執行長孫儀文手中接過支票,紐約中國民樂團團長孫洪濤表示,疫情對藝術家的打擊非常大,樂團曾多次嘗試在線上舉辦音樂會但都因為技術原因效果不佳;樂團作為美國歷史最悠久、規模最大的中樂團,目前有近50位音樂家,本次捐贈對他們意義非凡。