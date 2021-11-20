國寶銀行 捐贈曼哈頓華埠9非營利機構各1萬
國寶銀行向紐約聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank of New York)申請的社區捐贈日前獲批，19日在曼哈頓華埠舉辦捐贈儀式，向九家服務於華埠的非營利機構各贈款一萬元支票，這也是國寶銀行第四次為社區申請捐助。
國寶銀行董事長孫啟誠表示，贈款由紐約聯邦住房貸款銀行震災項目提供，希望幫助因新冠疫情造成損失的機構， 致力於促進社區從疫情恢復過來，而國寶銀行作為社區的常駐一員，有義務為他們提供幫助。
本次獲捐的非營利機構涵蓋了教育、文化、健康等領域，包括四海劇社(Four Seas Players)、國際同濟會萊姆病基金(Kiwanis Pediatric Lyme Disease Foundation)、華人社區福安康寧健康計畫(New York Downtown Hospital Chinese Community Partnership for Health)、國際同濟會紐約區基金(NY District Kiwanis Foundation)以及紐約中國民樂團(The Chinese Music Ensemble of New York)等九家，每個機構各獲贈1萬元。
當天，各機構代表從銀行董事孫儀芬和首席執行長孫儀文手中接過支票，紐約中國民樂團團長孫洪濤表示，疫情對藝術家的打擊非常大，樂團曾多次嘗試在線上舉辦音樂會但都因為技術原因效果不佳；樂團作為美國歷史最悠久、規模最大的中樂團，目前有近50位音樂家，本次捐贈對他們意義非凡。
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