市議員顧雅明、法拉盛華商會 第12年派送免費火雞

顧雅明(前排右三)、杜彼得(前右二)、王能(前右一)第12年在法拉盛發送免費火雞。（記者張心／攝影）

感恩節即將到來，市議員顧雅明聯合法拉盛 華人工商促進會(FCBA)、美國 食品商會(American Foods Merchant Alliance)等社團，第12年向法拉盛的老人中心 、社區組織、非營利團體等派發火雞；此次約300隻火雞採取抽獎方式，近百位老人一早就來排隊領取火雞，與家人提前共享節日的喜悅。

顧雅明表示，每年感恩節前夕向社區民眾派發火雞，已成為其辦公室的一項傳統，他希望未來這個傳統還能在法拉盛社區延續下去，「感恩節是美國很重要的節日，我想藉此表達對社區的感恩。」顧雅明回憶，12年間最多一次曾募集到500隻火雞，很感謝華商會等組織的持續贊助支持；他也坦言今年因為塞船、通貨膨脹等問題的出現，導致火雞價格飆升，希望這次免費火雞派發可以幫助有需要的老人家庭緩解經濟壓力，跟家人共享美好的火雞晚宴。

法拉盛發送火雞活動人潮洶湧，參與人數眾多。（記者張心／攝影）

法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得表示，顧雅明是該項目的發起人，華商會是主要的參與者，從第一年到第12年，大家一直有始有終在做，「很開心能夠看到華裔老人們積極參與，大家滿意就是我們的快樂。」

本次火雞派送以抽獎的方式進行，近百位老人一早就來排隊，幸運中獎拿到火雞的法拉盛居民王愛萍表示，完全沒想到可以被抽中，這是她第一次排隊參與該活動，很感謝顧雅明關心普通民眾的生活。

國會議員孟昭文辦公室代表劉曉珊、華商會總幹事王能等也參與火雞派發活動，華策會福壽老人中心主任鄭石感謝社區組織和市議員顧雅明長年對耆老的關愛。