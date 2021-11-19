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紐約州健保市場將開放 增加更多金融援助

記者顏嘉瑩／紐約報導
呂璦玲表示，在美國救援計畫下，通過紐約州健保市場購買醫療保險的紐約州居民，可獲得更多稅務補助。(視訊會議截圖)
呂璦玲表示，在美國救援計畫下，通過紐約州健保市場購買醫療保險的紐約州居民，可獲得更多稅務補助。(視訊會議截圖)

紐約州健保市場從即日起至2022年1月31日開放民眾投保，紐約州健保市場投保導覽員、Mothers and Babies Perinatal Network健康保險計畫總監呂璦玲(Aileen Pan)，近日接受「世界日報」專訪時表示，在「美國救援計畫」(American Rescue Plan)下聯邦政府為鼓勵民眾投保，將提供更多金融援助，另外還有0元基本保險，以及增加牙齒、視力保健等內容。

呂璦玲介紹，紐約州健保局提供民眾最合理、優質的健康保險，新冠肺炎疫情重創全世界，紐約洲健保局也鼓勵紐約州居民多投保，通過紐約州健保市場購買適合的醫療保險

根據規定，往年收入在聯邦貧窮線400%以下的個人或家庭，才可以拿到抵稅補助，呂璦玲表示，在美國援助計畫下，2022年收入超過貧窮線400%者，也可能得到保險抵稅補助，可獲得的金額將以、收入、家庭人口不同而不同。 According

另外紐約州的「基本健保」計畫(Essential Plan)，在往年每月需要繳交20元的保費，現在符合資格的人保費為0，除了可以獲得基本健康福利、所有計畫包含牙科和視覺福利外，還有門診、住院、處方藥承保、急診護理、無自付扣除金、專科醫生無需轉介、健身房等多項福利。

針對無證客、留學生及旅遊人士，呂璦玲說，是合法居住在美國的紐約州居民，就可申請受保，申請過程只需要提供姓名、地址、電話、社安號等即可；若沒有社安號，則可提供有照片的證件等，即可申請。

想要投保的民眾，可以在州衛生廳(NYSOH)的上班時間撥打客服電話(855)355-5777詢問；正常上班時間為周一至周五早8時至晚8時；周六為早9時至下午1時。不諳英文的民眾則可以要求其他等語言協助。除撥打電話，民眾還可透過網站線上申請，期間若碰到任何申請問題，也可致電客服中心；

紐約州健保市場開放投保日期至2021年11月16日至2022年1月31日，更多資訊可上https://nystateofhealth.ny.gov/查詢，為了讓華人社區更能了解投保日期、福利及計畫，世界日報與紐約州健保市場，將於12月11日(周六)，下午2時至3時，於世界日報YouTube 頻道直播，歡迎關心健保的民眾準時上線觀看，取得更多相關資訊。詳細活動資訊請洽: (718)746-8889轉分機6361，或上報名網站: bit.ly/wjnysohwebinar(請特別注意，欲取得當天抽獎號碼，需先上網報名)。

紐約州 健保 醫療保險

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