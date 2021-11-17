參加時報廣場跨年 需疫苗證明或72小時內陰性報告

紐約市 時報廣場除夕之夜水晶球跨年慶典將於今年重新開放觀眾到場慶祝，市長白思豪(Bill de Blasio)16日公布細節，表示五歲以上的參加者，都需要提供疫苗 接種證明，三至五歲則需戴口罩 ；若因醫療因素未接種者，則要提供72小時內的咽拭子病毒檢測(PCR)陰性報告。

白思豪表示，今年所有的時報廣場跨年夜活動，包括水晶球落下和其他的看點，都將全面回歸；他在前一日也曾表示，紐約市在抵抗新冠病毒的路上，寫下了英雄歷史，疫情逐步受到控制的當下，紐約市要用一場大規模的慶祝活動，「結束這個城市從疫情中恢復過來的一年。」

根據「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)表示，所有五歲以上的參加者，都要提供疫苗接種證明以及有效照片ID，三至五歲由成人陪同者，不需提供任何證明，但要全程戴口罩；兩歲及以下幼兒則不需戴口罩；因醫療因素未接種疫苗者，需提供活動前72小時內的檢測陰性報告。

哈里斯說，為了保護演出藝人、工作人員及參加群眾的安全，才會訂出如此規定；他也表示，隨著時間愈近，更多細節及規定，屆時也將公布。

由於目前紐約市僅規定民眾在進入室內場所才需提供相關證明，戶外活動則不受規定影響，而跨年慶典活動主要在戶外，為何仍需要提供疫苗證明或戴口罩，對此市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)回應，跨年活動將有大批的群眾，近距離、長時間的接觸，即便在戶外，病毒恐仍透過此途徑傳播。

喬克西表示，在這樣的情況下，完全接種者可顯著降低病毒傳播風險，不過即便在戶外，距離愈近、風險愈大，「所以這是正確的決定。」

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)說，通常在戶外，民眾極少會與陌生人「面對面」，但這正是時報廣場跨年夜將出現的情況，「所以疫苗接種很重要。」

根據最新統計，目前在紐約市，有74.6%的市民至少已接種一劑疫苗，成人該數據則有87.5%；已完成兩劑接種的成人則有80%。