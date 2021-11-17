參加時報廣場跨年 需疫苗證明或72小時內陰性報告
紐約市時報廣場除夕之夜水晶球跨年慶典將於今年重新開放觀眾到場慶祝，市長白思豪(Bill de Blasio)16日公布細節，表示五歲以上的參加者，都需要提供疫苗接種證明，三至五歲則需戴口罩；若因醫療因素未接種者，則要提供72小時內的咽拭子病毒檢測(PCR)陰性報告。
白思豪表示，今年所有的時報廣場跨年夜活動，包括水晶球落下和其他的看點，都將全面回歸；他在前一日也曾表示，紐約市在抵抗新冠病毒的路上，寫下了英雄歷史，疫情逐步受到控制的當下，紐約市要用一場大規模的慶祝活動，「結束這個城市從疫情中恢復過來的一年。」
根據「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)表示，所有五歲以上的參加者，都要提供疫苗接種證明以及有效照片ID，三至五歲由成人陪同者，不需提供任何證明，但要全程戴口罩；兩歲及以下幼兒則不需戴口罩；因醫療因素未接種疫苗者，需提供活動前72小時內的檢測陰性報告。
哈里斯說，為了保護演出藝人、工作人員及參加群眾的安全，才會訂出如此規定；他也表示，隨著時間愈近，更多細節及規定，屆時也將公布。
由於目前紐約市僅規定民眾在進入室內場所才需提供相關證明，戶外活動則不受規定影響，而跨年慶典活動主要在戶外，為何仍需要提供疫苗證明或戴口罩，對此市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)回應，跨年活動將有大批的群眾，近距離、長時間的接觸，即便在戶外，病毒恐仍透過此途徑傳播。
喬克西表示，在這樣的情況下，完全接種者可顯著降低病毒傳播風險，不過即便在戶外，距離愈近、風險愈大，「所以這是正確的決定。」
市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)說，通常在戶外，民眾極少會與陌生人「面對面」，但這正是時報廣場跨年夜將出現的情況，「所以疫苗接種很重要。」
根據最新統計，目前在紐約市，有74.6%的市民至少已接種一劑疫苗，成人該數據則有87.5%；已完成兩劑接種的成人則有80%。
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