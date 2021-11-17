戶外用餐永久化過關 待市議會通過 將成法律

戶外用餐永久化計畫在市都市規畫委員會投票通過。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 推行戶外用餐永久化計畫，遭到不少居民反對，更有部分民眾為此將市府告上法庭；日前該計畫在市都市規畫委員會(City Planning Commission)投票 通過，目前僅待市議會投票通過後，將成為法律。

該委員會一致通過將取消目前紐約市對街邊用餐(sidewalk cafe)的分區禁令，接下來就等市議會針對戶外用餐永久化投票，而市議會在此前，就已經針對紐約市在新冠病毒爆發、停止堂食後啟動的「開放餐廳計畫」(NYC Open Restaurants) ，重新制定疫情後的相關規則。

市都市規畫委員會主席拉爾蒙(Anita Laremont)表示，在緊急情況下允許餐廳開放戶外用餐，為紐約市提供了重新思考應如何使用土地的難得機會，也讓外界體會到戶外用餐為這個城市帶來的活力。

開放戶外用餐為餐館業者在新冠疫期帶來希望，雖根據市府數據，該計畫挽救了超過10萬個餐廳工作崗位，但也由於用餐空間占用人行道和街道，占據了全市共8550個停車位。

在今年6月，市府的戶外用餐永久化進入公聽階段，在各個社區委員會、公開會議上討論，以徵求民眾意見，獲得不少與會者的負面回饋，日前更有23名紐約市居民將市府告上法庭，反對該計畫，認為戶外用餐降低了紐約市的生活品質。

不過該計畫在市都市規畫委員會投票通過後，支持計畫的紐約市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)執行主任里吉(Andrew Rigie)發表聲明，表示戶外用餐永久化修正案將可以為建立和規範戶外用餐永久化，奠定全新的基礎；他說，這個贊成票，決定了未來發展這個永續且受歡迎的項目的第一步。

非營利組織「歡迎來華埠 」(Welcome to Chinatown)調查，有不少民眾認為，戶外用餐永久化將對於原本停車位就已經「一位難求」的曼哈頓華埠，造成更大的交通壓力。

該調查數據顯示，有68.9%的受測者，認為戶外用餐讓人行道變得更窄不易通行，反對該計畫的永久化。