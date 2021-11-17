紐約客談／戶外用餐 商家、社區、食客難平衡

對於戶外用餐永久化這一爭議性問題，就像各家都想分到更大塊的蛋糕一樣，商家、社區、食客的利益始終難以平衡，每人都自說自話；一位餐館老闆說，「我猜，如果不是因為這些小屋和帳篷，這座城市裡一半的餐館都已經消失了。」而一位社區住戶說，「我要繞道才能回到公寓，人行道擁擠不堪，大家開始在汽車道搶占一席之地。」食客們則說，「我喜愛的餐廳地方更大了，節省了時間，不需要再等位。」

本周都市計畫委員會投票 取消了針對人行道上餐位分區的禁令，這意味著這些戶外就餐結構可以成為紐約市 餐飲景觀的永久組成部分，而具體還要等待市議會做最終定奪。

在寸土寸金的紐約，這個蛋糕爭奪戰就從未停息，在全市的各個角落、人行道和路邊，露天就餐往往占據了寶貴的停車位；根據紐約市交通局數據，全市已經將8550個停車空間轉變為戶外用餐座位，曼哈頓華埠 緊鄰下城政府辦公圈，停靠的車輛大部分為特殊牌照，更因為是餐位的占用而變得擁擠不堪，正式恢復辦公室辦公後，華埠包厘街(Bowery)、堅尼路的交通壓力更會加劇。

除華埠外，下東城因是小型酒吧、餐廳的聚集地，商住混合也使居民叫苦連連；且周邊可負擔房的住戶多為華人，他們形容「狂歡至天明」，街道上的大麻味也會飄進家中。

不過室外用餐確實讓無數餐館得以繼續經營，業者說，在這最困難的一年，開放餐廳挽救了大約10萬個工作崗位，但它卻占據了全市不到0.5%的停車位，像這樣的便宜。在紐約是很難找到的。

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