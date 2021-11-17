攜手亞美醫師協會 民泰健保華埠辦公室開幕

民泰健保在華埠孔子大廈成立辦公室，並於16日舉辦開幕式。(記者顏嘉瑩/攝影)

服務全美逾66萬人的民泰健保 (Bright HealthCare)，在曼哈頓華埠 孔子大廈成立辦公室，16日舉辦開幕式；該公司與亞美醫師協會(CAIPA)合作，提供社區符合華人需求、可負擔的醫療保險 計畫。

民泰健保東北地區市長總監Rondi Rabuse表示，該公司在全美多州均有據點，如今來到華埠提供社區服務，也與亞美醫協合作，推出可負擔、易取得的健康保險；她說，民泰健保也承諾，將雇用更多社區民眾、提供工作機會。

亞美醫師協會總裁和會長劉季高說，亞美醫協與民泰健保洽談合作兩年多，希望能在社區推出真正了解華裔市場需求的健保計畫；此次合作的計畫內容涵蓋年長者看醫生期間的交通需求，牙齒、聽覺檢查甚至植牙，新移民回鄉期間的緊急健康情況，或是針灸、健身等，提供民眾妥善照顧。

紐約中華公所主席于金山表示，過去兩年在新冠肺炎疫情影響下，華埠有很多店面關掉，民泰健保選擇在華埠成立辦公室，除了提供社區服務，也創造了工作機會。

新任紐約中華總商會董事長梅犖生表示，有許多健保相關資訊民眾不明白，民泰健保在社區提供簡易、無語言障礙的服務，將有助民眾更了解健保計畫，也歡迎民眾有問題，可到其位於孔子大廈的辦公室詢問。