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疫後返校 經文處關注台生健康

記者張心／紐約報導
駐紐約台北經文處教育組與大紐約學聯共同舉辦「2021大紐約地區台灣同學會會長聯席會議」。（駐紐約台北經文處提供）
駐紐約台北經文處教育組與大紐約學聯共同舉辦「2021大紐約地區台灣同學會會長聯席會議」。（駐紐約台北經文處提供）

作為疫情後第一個返校的秋季學期，為了關心在異鄉求學的台灣學生，駐紐約台北經濟文化辦事處教育組攜手大紐約地區台灣同學會學生聯合會(以下簡稱大紐約學聯)，日前共同舉辦「2021大紐約地區台灣同學會會長聯席會議」，來自紐約州、新澤西州、賓州及康乃狄克州30餘所大學共計55位台灣同學會幹部和學生出席，分享返校後的學習和生活感悟。

駐紐約經濟文化辦事處教育組楊敏玲主任表示，很高興看到大家在線下齊聚一堂，希望在疫情後重新凝聚大紐約地區各校台灣同學會的情感及網絡，了解各地區同學會的聯繫及運作現況，並引介政府及僑胞資源，協助各同學會發揮更大的功能，服務更多台灣留學生

「紐約州、新澤西州、賓州及康州共有4000多名台灣留學生，約有45個台灣同學會保持正常運作，教育組很關心返校後在美台生的身心狀況，希望透過各校台灣同學會的網絡，提供大家需要的政府及僑胞資源，更好得為台灣留學生服務。」楊敏玲說。

大紐約學聯會長高煒翔表示，本次活動籌備良久，藉由舉辦此次線下會議，可以提供更有效的平台增進人際交流，促進資源與社團經驗分享，使未來大紐約地區校際間活動聯繫更加活躍。

經文處領務組黃耀良組長介紹了駐紐約台北經文處的急難救助機制及網絡，幫助各校會長熟悉在緊急事件發生時，能第一時間運用急難救助機制與資源。

55名學生會代表進行了各校學習和生活經驗分享，共同探討各校台灣留學生目前面臨的問題，以及未來發展的方向。

來自大紐約地區的30多所大學的55位台灣學生出席會議。（駐紐約台北經文處提供）
來自大紐約地區的30多所大學的55位台灣學生出席會議。（駐紐約台北經文處提供）
教育組楊敏玲主任(右)與大紐約學聯會長高煒翔共同主持。（駐紐約台北經文處提供）
教育組楊敏玲主任(右)與大紐約學聯會長高煒翔共同主持。（駐紐約台北經文處提供）

紐約州 台灣 留學生

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