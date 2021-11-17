卡范納、高步邇 參訪華僑學校

卡范納(左二)日前參訪僑校，感謝其為紐約市社區服務。(僑校提供)

為宣揚中華文化，紐約華僑學校近日先後邀請紐約州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、曼哈頓 區長高步邇(Gale Brewer)等多位民選官員到校參觀；兩人感謝僑校創校百年來透過語言推廣、教育計畫和文化交流，為紐約市 社區服務，卡范納也頒贈榮譽證書以茲鼓勵。

僑校校長王憲筠表示，該校擁有112年歷史，於1909年創建於曼哈頓華埠勿街(Mott St.)天主堂，除了宣揚中華語言及文化外，並為社區學子服務，其中成立於1953年的鼓樂隊，為為東岸歷史最悠久的亞裔鼓樂隊，為青年學子提供音樂學習的機會，並教導服務社區的精神，不過目前礙於疫情 暫停運作。

卡范納在參觀時，感謝僑校百年多以來通過語言推廣、教育計畫和文化交流為紐約市社區服務，他也表揚僑校在疫情期間屹立不搖，持續服務青年學子，並頒贈榮譽證書，表示嘉勉。

高步邇在參觀期間欣賞了學生的書法作品，並對僑校發揚中華傳統文化深表讚許；她讚賞僑校學生和義工多才多藝，在舞蹈、繪畫和書法等方面都表現傑出。

對於積極邀請民選官員到校參觀，王憲筠表示，僑校以傳承中華文化為宗旨之一，為求不斷的創新與發展，學校必須與主流社會和機構相結合，由於疫情期間辦校也遭遇不少困難，但在各界的支持下得以繼續營運，未來也將繼續秉持傳統、保持初心挺過疫情，繼續為社區子弟服務。

為鼓勵學子努力向學，日前美國全球和平華人聯合會會長楊淑如拜訪紐約中華公所，期間捐贈300元獎學金給僑校。