下東城防洪動起來 市府投資1.1億元加高擋土壁

為保護曼哈頓下東城及下城社區免受氣候變遷影響，市府挹注1.1億元加高擋土壁。(記者顏嘉瑩/攝影)

為因應氣候變遷 ，市府日前公布將挹注1.1億元經費，在曼哈頓 下東城及南街海港街區(South Street Seaport District)，以加高擋土壁(bulkhead)的方式，保護未來25年若發生洪水，地面建築將不會被海水倒灌淹沒。

根據紐約市 經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)，由於氣候變遷造成海平面上升，為防止海水倒灌發生洪水，加高擋土壁將可以在未來25年保護下東城和下城等沿岸居民的安全，該項目將類似現有的「東岸海岸線防洪工程」(East Side Coastal Resilience Project)。

今年是超級風暴珊迪(Sandy)對紐約市造成嚴重災情的九周年，市長白思豪(Bill de Blasio)表示，市府必須確保曼哈頓下城，這個城市人口最稠密的地區之一的社區、商家免受於氣候變遷的影響，而該項目則可以保護該社區不受威脅。

根據市府規畫，加高擋土壁的項目範圍將一路從布碌崙(布魯克林)大橋向南延伸至第17號碼頭，並在海平面到2050年預計上升2.5呎之前，保護這塊歷史悠久的社區。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，市府的這項投資是很好的開始，但今年9月初在紐約市造成嚴重災情、多人死亡的颶風艾妲(Ida)也提醒政府應該迅速採取行動，以保護整個城市免受氣候變遷的影響。

高步邇說，加高擋土壁項目的社區是數十萬紐約人的家園、是重要的經濟動力，海港區更是歷史和文化瑰寶，各級政府都應採取行動，保護紐約市不受到風暴潮和海平面上升的威脅。

市府預計，該項目將可以在未來省去因洪水造成的4億元損失，並改善排水系統；除了該項目，耗資8億多元、覆蓋一哩的曼哈頓下城海岸線防洪工程(Lower Manhattan Coastal Resiliency)則將於今年底公布。