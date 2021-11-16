4個龍捲風襲擊長島 嚴重破壞房屋和植物 幸無傷亡

龍捲風將長島一間超市的屋頂掀飛。（取自臉書）

繼國家氣象局(National Weather Service)14日公布三個龍捲風 (tornado)在13日襲擊長島 點後，15日上午官方再次確認第四個龍捲風的行跡，其從長島雷姆斯堡(Remsenberg)直接橫掃至康乃狄克州 的威斯漢普頓(Westhhampton)，造成沿線地區房屋和植物環境的嚴重破壞；目前並無重大人員傷亡，當地居民還在進行災後清理工作。

根據國家氣象局發布的報告，四起龍捲風評級皆為EF-0，時速65至85哩；13日晚，第一個龍捲風在長島納蘇郡(Nassau County)的伍德米爾(Woodmere)著陸，雖然只停留了幾分鐘，但瞬間擊毀大量樹木和電線桿，之後以50哩的時速向罕普斯狄(Hempstead)移動。

第二個龍捲風出現在尤寧戴爾(Uniondale)，掀翻了當地一座兩層殖民建築的屋頂，將其帶落在附近一座房子上。

第三個龍捲風則在萊維敦(Levittown)著陸，把一棵巨大的樹木連根拔起後，將旁邊的民宅砸毀一分為二，並且摧毀了附近的人行道。

值得慶幸的是，大多數的居民都及時收到了雷暴和龍捲風預警，提前躲在了地下室和屋內房間，目前並未有任何人員傷亡報告。

此外，龍捲風還先後襲擊了康乃狄克州的斯托寧頓(Stonington)、布蘭福德(Branford)和柴郡(Cheshire)，以及羅德島州(Rhode Island)，並給紐約及長島地區帶來了冰雹。

這是長島史上第一次在11月迎來龍捲風。