我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

4個龍捲風襲擊長島 嚴重破壞房屋和植物 幸無傷亡

記者張心／紐約報導
龍捲風將長島一間超市的屋頂掀飛。（取自臉書）
龍捲風將長島一間超市的屋頂掀飛。（取自臉書）

繼國家氣象局(National Weather Service)14日公布三個龍捲風(tornado)在13日襲擊長島點後，15日上午官方再次確認第四個龍捲風的行跡，其從長島雷姆斯堡(Remsenberg)直接橫掃至康乃狄克州的威斯漢普頓(Westhhampton)，造成沿線地區房屋和植物環境的嚴重破壞；目前並無重大人員傷亡，當地居民還在進行災後清理工作。

根據國家氣象局發布的報告，四起龍捲風評級皆為EF-0，時速65至85哩；13日晚，第一個龍捲風在長島納蘇郡(Nassau County)的伍德米爾(Woodmere)著陸，雖然只停留了幾分鐘，但瞬間擊毀大量樹木和電線桿，之後以50哩的時速向罕普斯狄(Hempstead)移動。

第二個龍捲風出現在尤寧戴爾(Uniondale)，掀翻了當地一座兩層殖民建築的屋頂，將其帶落在附近一座房子上。

第三個龍捲風則在萊維敦(Levittown)著陸，把一棵巨大的樹木連根拔起後，將旁邊的民宅砸毀一分為二，並且摧毀了附近的人行道。

值得慶幸的是，大多數的居民都及時收到了雷暴和龍捲風預警，提前躲在了地下室和屋內房間，目前並未有任何人員傷亡報告。

此外，龍捲風還先後襲擊了康乃狄克州的斯托寧頓(Stonington)、布蘭福德(Branford)和柴郡(Cheshire)，以及羅德島州(Rhode Island)，並給紐約及長島地區帶來了冰雹。

這是長島史上第一次在11月迎來龍捲風。

長島遭遇龍捲風，萊維敦一棟民宅被樹木壓毀。（取自推特）
長島遭遇龍捲風，萊維敦一棟民宅被樹木壓毀。（取自推特）

龍捲風 長島 康乃狄克州

上一則

基建法案注資MTA百億 2024年前不漲價

下一則

未獲FEMA援助的艾妲受難屋主 即起可申請州府新補助金

延伸閱讀

龍捲風襲擊長島 樹木連根拔起砸毀房屋

龍捲風襲擊長島 樹木連根拔起砸毀房屋
龍捲風襲擊長島 樹木連根拔起 民宅被砸兩半

龍捲風襲擊長島 樹木連根拔起 民宅被砸兩半
大連女疫情下在家開伙 油鍋一熱竟出現「龍捲風」

大連女疫情下在家開伙 油鍋一熱竟出現「龍捲風」
長島共和黨官員聯名 促廢除保釋改革法

長島共和黨官員聯名 促廢除保釋改革法
兒童打疫苗 長島多學區響應

兒童打疫苗 長島多學區響應

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)

休班華警法拉盛KTV連開3槍 疑涉性交易

2021-11-09 02:30

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國