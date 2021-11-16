未獲FEMA援助的艾妲受難屋主 即起可申請州府新補助金

部分無法獲得聯邦急難管理局(FEMA)救濟金的颶風艾妲受災屋主，可申請州府的緊急房屋維修補助金；圖爲9月颶風襲擊後，紐約市居民在清理房屋及財物。(美聯社)

州長霍楚(Kathy Hochul)15日宣布撥款200萬元救濟金，用於幫助在颶風艾妲 (Ida)侵襲時的受災屋主維修房屋，即日起開放申請，暫無截止報名時間；本次救濟金主要針對無法獲得聯邦急難管理局(FEMA)救濟金的屋主，居住在曼哈頓(紐約郡)、橙郡(Orange)、普特南郡(Putnam)、沙利文郡(Sullivan)、阿爾斯特郡(Ulster)五個郡(county)符合資格的居民可申領。

霍楚表示，紐約州 還未從艾妲颶風的陰影中完全走出來，「我們一直在致力於迅速提供資金援助，這次希望幫助屋主重建家園並恢復正常生活。」

副州長本傑明(Brian Benjamin)介紹，該項計畫將向主要住房在颶風中遭受損壞，並且無法安全居住的房主提供緊急維修補助，「本次救助金是一個紓解的橋樑，我們還在等待為紐約州重建而撥款的更多聯邦救助資金。」

根據這筆救濟金的申領準則，從即日起，凡是主要居住房屋在颶風艾妲中受損的房主，符合相應的工資收入要求，就可以申請該項資金，以支付必要的緊急維修費用。

符合條件的維修包括但不限於：電氣和管道系統的維修或更換，熔爐、熱水器、水過濾系統、污水泵、電器等的補救，甚至是其他任何危害居民健康的設備的維修，包括測試和清洗費用，都可以申請該筆州府援助。

此次計畫在州住房與社區重建廳(New York State Homes and Community Renewal，簡稱HCR)的監管下，將與四個非營利機構合作開展工作，阿爾斯特郡和沙利文郡由RUPCO負責，普特南郡由該郡房屋公司(Putnam County Housing Corporation)接手，橙郡鄉村發展建議公司(Orange County Rural Development Advisory Corporation)負責橙郡，一起重建紐約(Rebuilding Together NYC)管理曼哈頓。

有意向的災民可以聯絡HCR在紐約市設立的呼叫中心，在完成資格預審後被推薦給所居住地區的非營利機構負責，他們將和申請人一起現場勘查房屋受損情況，確定相關補償費用；呼叫中心電話：(646)786-0888。