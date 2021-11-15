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華裔科學家吳恩達 建立人工智慧先驅企業受矚目

記者張心╱紐約報導
華裔科學家吳恩達建立人工智慧先驅企業獲全球矚目。(取自吳恩達博客)
華裔科學家吳恩達建立人工智慧先驅企業獲全球矚目。(取自吳恩達博客)

被譽為人工智慧(AI)先驅的華裔科學家吳恩達(Andrew Ng)，其成立的新創公司Landing AI日前獲得全球5700萬元A輪融資，主要研發製造商所需的人工智慧技術；吳恩達坦言，人工智慧尚未在大眾行業廣泛採用，未來自己會帶領團隊進一步探索該項先鋒技術在各行業的應用。

祖籍香港的吳恩達，在麻省理工學院(MIT)和柏克萊加州大學(UC Berkley)相繼獲得碩士和博士學位後，26歲就開始於史丹福大學(Stanford University)擔任教授；2011年他加入谷歌(Google)，創立了谷歌大腦(Google Brain)實驗室，開發超大規模人工神經網絡；2012年，他參與共同創立了在線教育公司Coursera；2014年，吳恩達投身百度，擔任首席科學家，建立了「語音識別」和「無人駕駛」這兩個至今被稱為百度王牌的業務部門。

2017年，離開百度的吳恩達決定在加州帕羅奧圖(Palo Alto)開創自己的公司，「雖然新聞中到處都是人工智慧已經改變世界的消息，但是就我來看，人工智慧尚未被廣泛應用，尤其是製造業領域。」吳恩達表示，研究預估人工智慧將創造數萬億元的價值，而試圖通過計算機來模擬人腦的深度學習(Deep Learning)，已經改變了谷歌和臉書等消費者互聯網公司的發展軌跡，「可惜的是，這項技術幾乎沒有在大多數其他行業發光發熱。」

為了讓人工智慧在更加傳統的行業中發揮作用，吳恩達創立的Landing AI致力於開發方便製造商快速使用的人工智慧工具，尤其是電腦視覺系統，可供製造商打造自家視覺檢測軟體，實現電腦自動檢測圖像和影片中的有用信息，提高製造精度和工作效率。目前全球最大的工具和五金企業美國史丹利百得集團(Stanley Black & Decker, Inc.)，以及台灣鴻海科技集團等都選擇成為了Landing AI的客戶。

過去十年中，人工智慧新創企業持續吸引全球關注，作為該領域最頂級的科學家的吳恩達，在宣布創立公司之初就獲得英特爾資本(Intel Capital)和三星創投基金(Samsung Catalyst Fund)等資方的領投。

人工智慧 AI 百度

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