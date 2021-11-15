「疫情犯罪」日裔編劇打造仇視亞裔故事

獨幕劇「疫情犯罪」反映了新冠疫情期間美國亞裔民眾遭受的不公與欺凌。(新華社)

一個周日下午，一齣「疫情 犯罪」(Covid Crime)的獨幕劇在曼哈頓 上西城的塔克公園上演，七名演員面對約50名觀眾，描述美國發生的仇視亞裔 故事；日本裔編劇里昂娜·濱中(Lionelle Hamanaka)說，「仇視亞裔」影響了社區，她在公車上親眼見到有人用雨傘攻擊亞裔老婦。

「制止仇視亞裔」聯盟自疫情爆發以來，開始統計對亞裔的攻擊，從2020年3月19日到2021年6月30日共9081起；日裔的濱中表示，她的父母二戰時期曾被關進集中營，整個家族都受到巨大傷害，祖父被迫匆忙賣掉商店後離開，心靈留下傷疤。

濱中寫下多部有關疫情的劇本，包括「疫情10366」，意即2020年4月染疫病歿的人數，以及一部反映超市為戴口罩而爭執的劇目，「疫情犯罪」是她的第一部有關仇視亞裔犯罪的劇本。

濱中說，「制止仇視亞裔」的活動主要集中在曼哈頓華埠，這裡33%的人口是亞裔。而她居住的上西城約10%的居民是亞裔，她希望自己的社區也關注仇恨亞裔的問題，從而使對亞裔產生異樣感的人會捫心自問：「我是否也排斥亞裔？把他們視為外國人？」

演出「疫情犯罪」的是「十字路劇團」(Crossways Theater)，該劇團由濱中和導演佛蘭澤(Howard Pflanzer)於2018年組建成立，上演的劇目主要是反映上西城社區的多元化，以使人們更多關注社會問題；77歲的導演佛蘭澤說，他們的新劇目可使人們重視社區存在的仇視亞裔問題。

劇情中，兒子從曼哈頓表維醫院(Bellevue Hospital)下班回家，看到扮演母親春花的濱中躺在客廳沙發上，頭上纏著綁帶。兒子問「你怎麼啦？」母親答「被一個女人用傘打了。」「在什麼地方打的？」「在公車上，說我把中國病毒帶到紐約，讓人人都面臨死亡威脅。」

扮演兒子的演員是菲律賓裔的柏諾斯(John Bernos)，他驅車九小時從密西根州的安娜堡趕來參演。演出結束後，一位觀眾問他對出演角色的最深刻感受，他回答說：「我也有過經歷，有人對我喊『滾回中國』。此類問題必須面對，不能迴避。」

劇中除了春花受到攻擊外，還有一個演員是反映現實中的真實人物李揚國(Corky Lee)，他是家住皇后區的華裔攝影師、記者和社會活動人士，今年1月因染疫併發症而病故；「疫情犯罪」劇組來到華埠哥倫布公園演出時，劇中的李揚國說：「我們來這裡是因為亞裔遭到攻擊。在疫情中追蹤新聞是我的職責，我要用相機留下證據，我們可做很多事情。」