「竹子天花板」揭示亞裔走向高管的困境

「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)源自美籍韓裔高管智囊玄簡(Jane Hyun,音譯),於2005年創作的「打破竹子天花板:給亞裔 的職涯策略」(Breaking The Bamboo Ceiling: Career Strategies for Asians)一書,主要形容亞裔在全球組織中,晉升高級領導職位時所面臨的壁壘。

書籍的誕生源於玄簡的個人經歷,出生於南韓的她,從小被教育 要埋頭苦幹、認真工作(Put Your Head Down and Work Hard),這一習慣帶領她從韓國走到美國 ,考取常春藤康乃爾大學,並先後就職於摩根大通銀行(JP Morgan)和德勤(Deloitte)會計師事務所的紐約總部。在和外國同事們競爭的過程中,她驚覺只有勤奮和努力工作是不夠的,周圍的同事們總是能言善道,會自信而大膽地發表自己的見解,而這些正是她和一些亞裔同事們所欠缺的軟性實力(Soft Skills)。因此她有感而發,出版著作將「玻璃天花板」轉換為「竹子天花板」,形容亞裔群體在全球組織中所獨有的升遷困境。

距離書籍出版已過去15年,雖然亞裔在美國的生活變得更加富有,受教育水平也更高,但是擔任政府、企業和各類組織的高層領導職位人數卻依舊寥寥。起初眾多的分析將矛頭指向「種族歧視」的結果,但隨著各領域專家更深入地觀察,逐漸將根源聚焦於文化差異,即亞洲人保守且尊重權威的個性,與當下全球職場打破層級限制、鼓勵開放溝通、上級期待下屬大膽發表觀點的文化截然不同,致使玄簡在書中提到的「當談及升職時,亞裔很快就會主管評定為『不是領導人的料』排除出局」,這一情境時有發生。

「上個月我第一次聽說「竹子天花板」這個詞。」哥倫比亞大學華裔女副校長周以真表示,「當我弄懂它的意思後,很慶幸自己之前不知道。這是人類為自己設置的局限,我們的思想和心靈不應該被任何種族、身份、性別的定義所禁錮。希望未來我們不會再有關於「天花板」的對話。」