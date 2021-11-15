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「竹子天花板」揭示亞裔走向高管的困境

記者張心╱紐約報導
「竹子天花板」一詞源於美籍韓裔高管智囊玄簡，於2005年創作的「打破竹子天花板：給亞裔的職涯策略」一書。（取自玄簡個人官網）
「竹子天花板」一詞源於美籍韓裔高管智囊玄簡，於2005年創作的「打破竹子天花板：給亞裔的職涯策略」一書。（取自玄簡個人官網）

「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)源自美籍韓裔高管智囊玄簡(Jane Hyun，音譯)，於2005年創作的「打破竹子天花板：給亞裔的職涯策略」(Breaking The Bamboo Ceiling: Career Strategies for Asians)一書，主要形容亞裔在全球組織中，晉升高級領導職位時所面臨的壁壘。

書籍的誕生源於玄簡的個人經歷，出生於南韓的她，從小被教育要埋頭苦幹、認真工作(Put Your Head Down and Work Hard)，這一習慣帶領她從韓國走到美國，考取常春藤康乃爾大學，並先後就職於摩根大通銀行(JP Morgan)和德勤(Deloitte)會計師事務所的紐約總部。在和外國同事們競爭的過程中，她驚覺只有勤奮和努力工作是不夠的，周圍的同事們總是能言善道，會自信而大膽地發表自己的見解，而這些正是她和一些亞裔同事們所欠缺的軟性實力(Soft Skills)。因此她有感而發，出版著作將「玻璃天花板」轉換為「竹子天花板」，形容亞裔群體在全球組織中所獨有的升遷困境。

距離書籍出版已過去15年，雖然亞裔在美國的生活變得更加富有，受教育水平也更高，但是擔任政府、企業和各類組織的高層領導職位人數卻依舊寥寥。起初眾多的分析將矛頭指向「種族歧視」的結果，但隨著各領域專家更深入地觀察，逐漸將根源聚焦於文化差異，即亞洲人保守且尊重權威的個性，與當下全球職場打破層級限制、鼓勵開放溝通、上級期待下屬大膽發表觀點的文化截然不同，致使玄簡在書中提到的「當談及升職時，亞裔很快就會主管評定為『不是領導人的料』排除出局」，這一情境時有發生。

「上個月我第一次聽說「竹子天花板」這個詞。」哥倫比亞大學華裔女副校長周以真表示，「當我弄懂它的意思後，很慶幸自己之前不知道。這是人類為自己設置的局限，我們的思想和心靈不應該被任何種族、身份、性別的定義所禁錮。希望未來我們不會再有關於「天花板」的對話。」

亞裔 美國 教育

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