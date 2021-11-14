雷克島監獄犯人出逃數小時 還偷車被捕

雷克島監獄有犯人從懲教人員身邊脫逃，數小時後即被捕。 （美聯社）

監獄 官員和消息人士日前表示，雷克島(Rikers Island)監獄一名犯人從懲教人員身邊出逃、之後還試圖偷工作 人員車輛，但逃獄不成，四小時後被逮著重新拘留。

這起越獄出逃事件發生後，雷克島隨即封鎖，以確保沒有其他人出逃。

該出逃犯人名為蒂奧耶(Alioune Thioye)；11日凌晨4時15分左右，他從埃里克·泰勒中心(Eric M. Taylor Center)破窗逃獄。

該所監獄2020年因牢房過度擁擠、新囚犯待處理的時間冗長曾關閉，今年9月重新開放。

據工會高層和消息人士稱，獄所一名主管在停車場發現蒂奧耶幾分鐘後，懲教官員隨即於早上9時15分左右啟動「紅色警報」。

根據助理典獄長協會(Assistant Deputy Wardens Association)主席拉索 (Joseph Russo) 和監獄紀錄，蒂奧耶因為在紐約市 外涉嫌謀殺未遂被關入獄。

蒂奧耶試圖闖入懲教隊長停放著的車輛，約四個半小時後被捕；懲戒官員說，他從未離開雷克島。

懲戒局(Department of Correction)發言人說，每一次有人嘗試越獄出逃，他們都非常認真看待，這次即使最終沒有成功，仍著手調查中。

眼看著監獄數月來人員短缺導致功能失調，懲戒局和市政廳打算重新控管監獄。

統計機構Statista.com最新數據顯示，2000年至2019年間，全美州立和聯邦監獄出逃人數於2013年達最高峰，共8萬5662人；其間，2000年至2009年一路攀升，之後上下波動，直到2013年攀升至最高點，接著趨緩但上下波動，2019年為7萬8625人。