中央公園強姦案嫌犯落網 2月曾在佛羅里達性犯罪被捕

中央公園強姦案25歲嫌犯落網，被押出五分局受審，此前有性犯罪紀錄。(市警提供)

涉嫌在曼哈頓中央公園攻擊一名27歲晨跑女子，並在其失去意識後被拖拽至隱密處性侵 的嫌犯、25歲的貝萊斯(Paulie Velez)13日凌晨被逮捕，並在當日被押出市警特殊受害者小組所在的華埠 五分局，前往曼哈頓刑事法庭受審，他今年2月才在佛州 性犯罪被逮捕。

案件發生在11日早約7時21分，在公園標誌性的沃爾曼溜冰場(Wollman Ice Rink)附近的天鵝湖(Swan Lake)交中央大道(Center Drive)處，一名女受害者跑步經過坐在長凳上的貝萊斯後，他突然上前從後方抓住受害者並鎖喉，直到她失去意識；該案受害女子清醒後才發現自己被嫌犯帶到公園一旁的樓梯性侵，而貝萊斯早已經逃離現場。

警方稱，13日在接到止罪熱線電話後鎖定了貝萊斯，當日凌晨12時50分，警員敲開了他位於皇后區霍華德海灘(Howard Beach)的母親家，貝萊斯試圖跑過圍欄，躲到甲板下。

知情人士表示，貝萊斯已經承認自己在案發時「就在公園內」；貝萊斯目前無家可歸，但曾住在佛州，並於今年2月在邁阿密因性犯罪被捕，並被控綁架、毆打和性侵犯。

他在紐約也有多次逮捕紀錄，2019年12月5日他曾進入中城八大道的一家711便利店，拿走了兩包價值33元的香菸，商員發現並將其現場扣留，直到警察趕到，被控犯有盜竊輕罪。

13日一早貝萊斯頭戴針織帽，身穿白色T恤和牛仔褲被帶出華埠轄區第五分局，他並沒有回答記者提問，如今被控強姦、搶劫、攻擊、性虐待以及非法占有被盜財產罪。