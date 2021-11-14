我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

販賣人口等罪 前中國外交官被判入獄 檢方要求房產充公

記者顏潔恩╱紐約報導
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

中國外交官鍾丹(Dan Zhong，姓名皆音譯)2019年因人口販賣、強迫勞工罪名成立，被判入獄15年；紐約東區聯邦檢察官13日表示，鍾丹通過一系列違法行為謀取利益，要求充公其出事前作為己用和非法囚禁工人的六套房產。

現年51歲的鍾丹於2001至2006年在中國駐紐約總領事館任職、2006至2009年在中國駐美大使館任職，與至今未落網的共犯王嵐東(Landong Wang)，共同經營中國日林建築公司的美國分公司；自2010年起，二人為中國籍工人申請A2和G2簽證，以整修和翻新中國駐美領事館大樓為由，為他們辦理簽證手續來美。

但實際上他們卻被送往長島和皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)裝修豪宅，還充當鍾丹的僕人使喚，照料其生活起居；他還強制工人繳納高額保證金，並將國內的房產作為抵押，這些工人來美後每日超時工作，但未獲任何薪水。

鍾丹於2016年被捕，2019年被陪審團判共謀罪、人口販賣罪、強迫勞工罪、契約奴工罪和簽證詐欺罪五項罪名成立，被判入獄15年。

聯邦檢察官表示，鍾丹通過一系列違法行為獲得的六棟房產，包括長島一棟價值1000萬的豪宅、曼哈頓一棟14層辦公高層建築、新州澤西市的家庭房子應被沒收；這些房產中大多是鍾丹私用，在新州的房子則是當時20多名工人的宿舍，環境條件極差，為防止工人逃跑，他們進入住所後屋門就從外邊被鎖死。

中國 簽證 長島

上一則

被指是亞裔轉投共和黨罪魁禍首 白思豪承認溝通不足

下一則

中央公園強姦案嫌犯落網 2月曾在佛羅里達性犯罪被捕

延伸閱讀

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產
長島共和黨官員聯名 促廢除保釋改革法

長島共和黨官員聯名 促廢除保釋改革法
新州印度寺廟 涉人口販運 訴訟擴及5州

新州印度寺廟 涉人口販運 訴訟擴及5州
新州民主黨領袖諾可斯：期中選舉恐成屠殺戰

新州民主黨領袖諾可斯：期中選舉恐成屠殺戰
2020人口普查 華府逾1.4萬人未被統計 漏計率全美最高

2020人口普查 華府逾1.4萬人未被統計 漏計率全美最高

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28
紐約州達切斯郡七住戶華人家庭失火，兩人喪命火海。(取自谷歌地圖)

紐約州達切斯郡7名住戶華人家庭失火 2人喪命火海

2021-11-08 16:10

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機