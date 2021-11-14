市府再提班森賀華社建遊民收容所 寇頓發動簽名反對

市府計畫在國王高速路交西13街處建一棟遊民收容所。(取自谷歌)

市社會服務局(Department of Social Services)頻頻提出在布碌崙 (布魯克林)華社建遊民收容所，近期再度致信給民選官員，提到計畫在班森賀華裔人口集中的國王高速路(Kings Highway)，建一棟容納75個家庭的收容所；寇頓13日發布消息，帶領民眾發起簽名反對運動，希望市府有更實質的方法幫助遊民。

市府繼提出在班森賀Bath大道2147號的空地上建男性收容所後，近期再提議在國王高速路交西13街處建一個家庭收容所；據寇頓透露，該計畫目前由非營利機構Home Life管理，該址此曾是一間汽車維修廠，後來改為洗衣店，尚不清楚土地發展商的信息。

他表示，並非執意和市府的計畫唱反調，但每次其提出的位置都不是合適地點；該址周邊以住宅區為主，附近也設有公校及老人中心 ，市府不能否認遊民確實會引起社會問題，不適合建設在人多的地方。

他表示建立臨時收容所不是權宜之計，很多遊民需要的遠不止住宿，若市府不能提供精神治療、社會服務，那遊民問題將持續存在；他也認為收容所已成為土地發展商美名其曰要幫助弱勢群體，但實際上讓自己賺錢的途徑，既不關心社區的安全、也不真正考慮遊民的利益。

寇頓說現在要令更多社區居民了解這項計畫，發表他們的意見，並發起簽名反對運動，呼籲社區廣而告之；有意了解更多的民眾可撥電(718) 236 1598、或到國王高速路155號的辦公室地址簽名，並寫下意見遞交給當局。

寇頓也提醒，針對Bath大道的遊民所，市府雖然表示會另尋地址，但不代表已完全放棄；另外現任市長白思豪(Bill de Blasio)還不到兩個月就會卸任，收容所建案更由下任市長亞當斯 (Eric Adams)來決定，呼籲民眾持續關注情況，有任何信息要相互告知。