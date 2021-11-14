市府沒設疫苗接種點 特許學校喊被忘

特許學校不滿不在學校施打疫苗計畫內 。（美聯社）

大規模疫苗 接種已在紐約市 學校展開，但部分特許學校卻似乎被人遺忘，在布朗士和曼哈頓上城擁有五所小學的「澤塔特許學校網路」(Zeta Charter School network)幾日前曾致函白思豪市長，說他們的學校一直沒有接種點。

校長艾米莉·金(Emily Kim)說，「我們認為所有兒童都應注射疫苗，學校也為學生家庭提供各種訊息並鼓勵他們接種，但我們沒有接種渠道。」

紐約市8日展開學校接種計畫，為全市1000餘家傳統公立小學的五至11歲兒童施打疫苗，市教育局 發言人表示，計畫實施剛兩天，1萬200劑疫苗就已派送到學校。

紐約的特許學校為政府資助但私人經營，市府沒說多少特許學校設立了施打點和送出多少疫苗，教育局網站顯示的疫苗注射學校中，許多特許學校是自設施打點。教育局表示，凡是與傳統公立學校共用一座樓的特許學校，都可在樓內施打點接種。

但每所澤塔學校都是單獨的校址，不與教育局的學校比鄰，因此沒有學校系統的施打點，影響了學校試圖提高學生免疫力的願望。

艾米莉說，在學校設立注射點具有優勢，校方可利用與家長的特殊關係獲得信任，降低他們對兒童接種疫苗的憂慮，同時也可免除學生到衛生局和藥店約打疫苗的繁瑣。她表示，「疫苗施打絕對應以社區為基礎，因為家庭信任學校，但市府沒有解決好施打點較少的問題。

子女在曼哈頓上城澤塔學校的一名家長表示，她通過兒科醫生等渠道預約給孩子打疫苗，但沒有約上，「我們等了許久都沒打上，太難了。年幼兒童是弱勢群體，特許學校應與其他學校的待遇相同。」

來自布朗士的聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)表示，將特許學校排除在施打疫苗之外完全是歧視，「所有學生都應有條件注射，無論是在哪所學校，特許學校的學生事實上就是公立學校的學生。

教育局發言人表示，如果哪些學校的接種任務重，他們將增設施打點。

特許學校先前曾與市府對簿公堂，認為他們被排除在學校系統的篩檢計畫之外，違反了州府要求所有學校都享有醫務服務的規定，學校的控告獲得法院裁准。