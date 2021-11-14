被指是亞裔轉投共和黨罪魁禍首 白思豪承認溝通不足

被指是亞裔轉投共和黨罪魁禍首，白思豪承認與亞裔社區溝通不足。 （路透）

多個華裔聚集的選區在今年市長普選中翻紅，州眾議員金兌錫將此歸咎於現任市長白思豪 (Bill de Blasio)強行取消資優班 與擬廢除特殊高中入學考試等政策；對此，白思豪日前承認他在教育改革計畫中的不足，承諾與亞裔 社區深度溝通，但他也表示，提出上述改革是為了提供更公平的教育資源。

紐約公共電台(WNYC)11日邀請金兌錫討論此次普選中為何亞裔社區更青睞共和黨市長候選人等議題；金兌錫表示，因白思豪近年來執意取消資優班與擬廢除特殊高中入學考試，以及他對待小商家的政策，導致亞裔對民主黨失望，直指選民並非反對侯任市長亞當斯(Eric Adams)，而是不滿白思豪。

白思豪在金兌錫接受採訪一日後，12日在紐約公共電台活動中回應金兌錫的「指控」；他表示金兌錫以及國會眾議員孟昭文曾對他提出相同的意見，他承認在特殊高中入學考試改革議題上，沒有與亞裔社區良好的溝通，「我從沒有想過冒犯或鼓勵任何一個人，但我仍然沒有做好溝通。」

對於取消資優班與特殊高中入學考試，白思豪當天並未提及實現「族裔平等」等說詞，而是指出目前有太多學生無法參與這兩個教育項目，並補充許多亞裔孩子也被排除在外，「我認為隨著民眾對資優班改革計畫的深入理解，會發現包括亞裔在內更多孩子會因此受益，這樣或許我們更能接受它。」

白思豪補充，他執政期間做出許多顯著貢獻，並以四歲學前班項目(pre-K)舉例，指出許多移民家庭因此計畫受惠，其中包括大量的亞裔居民；他補充，歷史數據顯示，多數亞裔選民選擇了民主黨，許多亞裔的民選官員也都來自民主黨。

對於如何爭取亞裔社區的選票，白思豪表示，他同意孟昭文日前提出的觀點，承諾日後加強與亞裔社區的對話，「這是市府很重要，也是需要改進的一個部分，我們會做得更好。」