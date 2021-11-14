日落公園圖書館改造可負擔房完工 接受40個單位住戶申請

布碌崙日落公園樓上的可負擔房屋幾近修建好，開放租戶申請。(布碌崙公共圖書館提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園 一棟由圖書館 改造成可負擔房屋的公寓樓，經三年的整修後幾近完工；市府日前宣布，房屋將在明年開放入住，目前接受40個單位住戶的申請，歡迎符合資格的低收入者申請。

據悉該計畫三年前由5大道委員會(Fifth Avenue Committee)推出，當時社區擔心建成高級公寓會導致社區貴族化，提出反對；後來是發展商同意將多數的單位歸入可負擔房源下，才獲得民眾的同意，在取得聯邦和州府的通融、稅務減免下，只耗資3500萬元建成項目。

該棟名為「51街大樓」的公寓設在日落公園4大道交51街，底樓的圖書館全新整修後得以保留，今年內將開張，而往上加建了八層居住空間；共有49個居住單位，40個是可負擔單位，樓內有共享洗衣房、社區中心、戶外休閒區、綠色空間，且配備有監控錄像和電梯。

在普通的房屋租約中，每月租金 價位是1197元統艙(studio)、1509元一臥室、1820元二臥室、及2096元三臥室；而可負擔房源則在每月租金最低524元的筒倉、667元的一臥室、810元的二臥室、以及929元的三臥室，將優先提供給收入為地區中位數收入(Area Median Income)30至80%的民眾，大約是每月500至1000元收入的個人或家庭。

市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation Development)本周宣布租戶的抽籤程序已展開，合格者可發出申請，截止日期到明年1月2日(周日)；可瀏覽housingconnect.nyc.gov查詢更多，呼籲有需要的民眾把握時機、遞交申請。