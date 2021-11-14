我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

日落公園圖書館改造可負擔房完工 接受40個單位住戶申請

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園樓上的可負擔房屋幾近修建好，開放租戶申請。(布碌崙公共圖書館提供)
布碌崙日落公園樓上的可負擔房屋幾近修建好，開放租戶申請。(布碌崙公共圖書館提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園一棟由圖書館改造成可負擔房屋的公寓樓，經三年的整修後幾近完工；市府日前宣布，房屋將在明年開放入住，目前接受40個單位住戶的申請，歡迎符合資格的低收入者申請。

據悉該計畫三年前由5大道委員會(Fifth Avenue Committee)推出，當時社區擔心建成高級公寓會導致社區貴族化，提出反對；後來是發展商同意將多數的單位歸入可負擔房源下，才獲得民眾的同意，在取得聯邦和州府的通融、稅務減免下，只耗資3500萬元建成項目。

該棟名為「51街大樓」的公寓設在日落公園4大道交51街，底樓的圖書館全新整修後得以保留，今年內將開張，而往上加建了八層居住空間；共有49個居住單位，40個是可負擔單位，樓內有共享洗衣房、社區中心、戶外休閒區、綠色空間，且配備有監控錄像和電梯。

在普通的房屋租約中，每月租金價位是1197元統艙(studio)、1509元一臥室、1820元二臥室、及2096元三臥室；而可負擔房源則在每月租金最低524元的筒倉、667元的一臥室、810元的二臥室、以及929元的三臥室，將優先提供給收入為地區中位數收入(Area Median Income)30至80%的民眾，大約是每月500至1000元收入的個人或家庭。

市房屋保護與開發局(Department of Housing Preservation Development)本周宣布租戶的抽籤程序已展開，合格者可發出申請，截止日期到明年1月2日(周日)；可瀏覽housingconnect.nyc.gov查詢更多，呼籲有需要的民眾把握時機、遞交申請。

租金 日落公園 圖書館

上一則

市府再提班森賀華社建遊民收容所 寇頓發動簽名反對

下一則

新增象棋、繪畫…美國星光青少年才藝賽報名

延伸閱讀

8大道停建單車道 華社仍憂壅堵

8大道停建單車道 華社仍憂壅堵
1周內第2起 布碌崙日落公園在建居民樓大火 7人傷

1周內第2起 布碌崙日落公園在建居民樓大火 7人傷
7傷 日落公園施工大樓發生火災 一周已2起

7傷 日落公園施工大樓發生火災 一周已2起
獲2500萬元經費 小頸圖書館整修

獲2500萬元經費 小頸圖書館整修
皇后區移動圖書館回歸 宣傳疫苗

皇后區移動圖書館回歸 宣傳疫苗

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28
紐約州達切斯郡七住戶華人家庭失火，兩人喪命火海。(取自谷歌地圖)

紐約州達切斯郡7名住戶華人家庭失火 2人喪命火海

2021-11-08 16:10

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機