市議會提案：外賣郎交通事故 平台需付醫藥費

市議會新提案，外賣平台需支付外賣郎交通事故所產生的自付費。(記者張晨/攝影)

在市議會日前公聽中，市議員莫亞(Francisco Moya)提案，將強制Uber Eats、Grubhub和DoorDash等外送平台支付涉及外賣郎交通事故所產生的自付費用；若該提案通過，紐約 將成為全國首個實施該政策的城市。

此法案的提出是在全市交通案件頻發的時期，綏安市長白思豪(Bill de Blasio)上台後推出「零死亡願景」(Vision Zero)，然而今年全市已有超過230人死於車禍，人數達到其2014年任職以來的最高值，被不少人抨擊「真願景，實破功」。

莫亞表示，他此前就曾在外送平台與小商家合作的抽成方面提出過限制法案，此次更是為外賣郎的工作 風險提出了保障法案。

根據現行法律，外賣郎在上班期間發生交通事故，需自行支付與事故相關的費用；但莫亞的提案則強制外送平台支付雇員在醫療和財產損失方面的自付費，以緩解這些低收入 家庭的經濟困境。

莫亞辦公室表示，法案此前就已提交市議會，日前進行公聽；若獲通過，紐約將成為第一個實施該法案的城市。

今年發生不少外賣郎送餐發生致死事故的案件：4月29日，37歲的華裔外賣郎林星龍(Xinglong Lin，音譯)在皇后區阿斯托利亞(Astoria)35街取餐外送時，被一輛賓士車撞倒，後被拖拽到輪下，因傷勢過重不治身亡；據悉死者在事發前半個月才剛開始送外賣，意外發生後，妻子與五歲女兒及九歲兒子失去家中唯一的收入來源。

而7月8日，24歲的亞裔無證外賣郎烏拉(Borkot Ullah)在曼哈頓下東城克林頓街(Clinton St.)騎著電單車由南向北穿過東豪斯頓街(East Houston St.)時，遭一輛黑色休旅車撞成重傷，送醫不治，肇事駕駛逃離現場。

當被問及這項新法案時，DoorDash發表聲明稱，公司已經為外賣郎提供了意外保險，並一直在努力改善員工的工作條件。