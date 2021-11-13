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8大道停建單車道 華社仍憂壅堵

記者顏潔恩／紐約報導
市交通局最新的7、8大道單行道修改方案，取消在8大道建立單車道。(記者顏潔恩/攝影)
市交通局最新的7、8大道單行道修改方案，取消在8大道建立單車道。(記者顏潔恩/攝影)

因當地華社的強烈反對，市交通局在聽取意見後，更改布碌崙(布魯克林)7、8大道改為單行道計畫，取消在8大道建立單車道的項目；不少華裔民眾對此表示滿意，感謝當局願意傾聽作出變動，但仍擔心改成只有一個車道會造成交通壅堵，將和當局繼續溝通。

華人最反對的在8大道建單車道項目已取消，但將保留7大道的受保護單車道，並且設立雙向單車道，只剩下一條停車道；兩大道39至60街只會有一條11呎寬車道，60至65街則兩條車道，8大道則左右兩旁各有一條11呎寬停車道。

當局發言人斯坦(Seth Stein)表示，和當地商家與居民廣泛溝通後，決定更改計畫以滿足社區的需求，最重要是幫助街道發展得更安全。

一直關注該項目的布祿崙華人協會會會長麥保羅表示，社區民眾很開心當局最終能考量他們的擔憂，並在原本的提議上作出重大變動，特別是民眾強調真的沒有必要的單車道；但也指出，新的提案仍存在一些問題，他們將再次與當局取得聯繫，試圖溝通解決。

他表示8大道商業繁榮，僅有一條單行道將會引發問題；一旦貨車或私家車雙排停車，就會造成交通水泄不通，比現在的交通情況更糟，7、8大道保留兩個單行道還是最佳的做法。

當局在項目上的變動令不少華人感到欣慰，但引起「布碌崙南區自行車」等單車組織的不滿，主席赫登(Brian Hedden)表示很失望，要求當局不要再在現有計畫上作出任何改變；「我不會說現在的計畫對8大道是毫無進展的，但比起當局一開始提出的目標就差得遠了」，赫登說，計畫原先是要保護路人和單車騎士的安全，新提案欠缺這個要素。

他針對7大道的雙向單車道計畫表示贊同，認為這樣的設定將給7大道商家帶來益處；很多人覺得單車道會取代停車位，摧毀當地經濟，他表示是錯誤的想法，紐約市很多設有單車道的社區都給當地帶來業務增長。

8大道 華人 布碌崙

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