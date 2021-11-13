共和黨候選人為中期選舉 訪亞裔社區爭取選票

李修頓(右二)近期多次拜訪亞裔社區，為明年的州長選舉拉票。(記者牟蘭／攝影)

普選落幕，共和黨 市長候選人史里華(Curtis Sliwa)在皇后區法拉盛與布碌崙(布魯克林)8大道等華裔 聚居地領先千餘票，讓不少參與明年中期選舉的參選人看到希望，近期造訪華裔聚居地，為選舉造勢；華裔居民指出，因現任市府在遊民所、資優班與社區監獄等議題罔顧華裔民意，導致他們轉投共和黨。

根據2020年人口普查，紐約市華裔人口近十年來高速增長，已接近140萬人；市長移民事務辦公室(Mayor's Office of Immigrant Affairs)數據稱，全市有超過40萬的亞裔 居民為公民，享有投票權。

根據2021年普選結果，史里華雖然落選，但在華裔聚居地出現較高的支持率，其中包括皇后區法拉盛、貝賽、小頸與道格拉斯頓等以及布魯克林的日落公園與羊頭灣等選區。

對此，同源會會長黃友興表示，他原本註冊為民主黨黨籍，但因市長白思豪(Bill de Blasio)頻頻在教育、治安與經濟等問題上罔顧亞裔的民意，因此此次選舉中他力挺史麗華參選，期盼為亞裔爭取話語權。

黄友興表示，白思豪政府多次要求取消特殊高中入學考試以及突然宣布取消資優班的政策，引起華裔社區不滿，許多從未關心政治的華人走上街頭，反對市府的決策；他說，市府隨後又在社區監獄與遊民所的問題上一意孤行，讓他與其他同胞對民主黨感到失望，因此選擇共和黨候選人。

The City網站報導稱，不少共和黨黨籍民選官員在此次選舉中看到希望，在明年州長參選中受到共和黨高層青睞的長島郡國會眾議員李修頓(Lee Zeldin，前譯澤爾丁)已多次與亞裔社區會談；他日前到訪法拉盛時表示，亞裔的投票意識已經崛起，希望選出一個提供公平教育機會與良好治安環境的民代。

布碌崙國會眾議員、共和黨籍人士瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，亞裔社區對民主黨民代提出的諸多政策不滿，例如保釋金改革法案，導致全市的治安日益變差；她補充，白思豪取消資優班與擬取消特殊高中入學考試的政策，也讓亞裔不滿，「許多亞裔家庭，尤其是華裔移民家庭，非常看重教育」。