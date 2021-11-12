華人聯合會表彰史島助理警司魏佳
美國紐約華人聯合會日前表彰史島巡邏指揮中心(Patrol Borough Staten Island)助理警司魏佳(Frank Vega)，感謝他30多年的服務；魏佳也說，隨著島上華人居民愈來愈多，各警局也有不少會說中文的警員，呼籲有任何問題積極求助。
魏佳曾是日落公園轄區72分局局長，與華社關係交好，目前和妻子居於史泰登島，並掌管著史島120、121、122、123四個市警分局的史島巡邏指揮中心。
華人聯合會多名居住在島上的成員，對魏佳領導下的市警表現非常滿意，10日頒發表彰給魏佳，感謝他30多年來的貢獻，肯定他在警界多次提出具有洞悉力的方案，使得社區更安全；史島互助會成員李志誠、殉職華警劉文健遺孀陳佩霞等人也出席。
理事長黃啟旺也讚賞魏佳為人隨和，經常出現在當地華社活動中，親自與民眾交流，希望繼續保持和諧和密切的警民關係。
魏佳感謝眾人的祝福，同時也說道，近來愈來愈多以華裔為主的亞裔湧入史島，而且不再是集中於靠近布魯克林的北灘一帶，人口逐漸往西延伸；此外，原本來自新澤西州南端的華人居民也紛紛來到島上，為此島上警局開始安排更多會說中文的警員提供服務。
他呼籲民眾善用市警資源，有需要時積極求助、無需有顧忌；除非是突發狀況，應立即撥打911，但一般的情況則可以和社區警員取得聯繫，或到轄區分局求助。
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