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華人聯合會表彰史島助理警司魏佳

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約華人聯合會日前頒發獎牌給史島巡邏指揮中心助理警司魏佳(左二)。(聯合會提供)
美國紐約華人聯合會日前頒發獎牌給史島巡邏指揮中心助理警司魏佳(左二)。(聯合會提供)

美國紐約華人聯合會日前表彰史島巡邏指揮中心(Patrol Borough Staten Island)助理警司魏佳(Frank Vega)，感謝他30多年的服務；魏佳也說，隨著島上華人居民愈來愈多，各警局也有不少會說中文的警員，呼籲有任何問題積極求助。

魏佳曾是日落公園轄區72分局局長，與華社關係交好，目前和妻子居於史泰登島，並掌管著史島120、121、122、123四個市警分局的史島巡邏指揮中心。

華人聯合會多名居住在島上的成員，對魏佳領導下的市警表現非常滿意，10日頒發表彰給魏佳，感謝他30多年來的貢獻，肯定他在警界多次提出具有洞悉力的方案，使得社區更安全；史島互助會成員李志誠、殉職華警劉文健遺孀陳佩霞等人也出席。

理事長黃啟旺也讚賞魏佳為人隨和，經常出現在當地華社活動中，親自與民眾交流，希望繼續保持和諧和密切的警民關係。

魏佳感謝眾人的祝福，同時也說道，近來愈來愈多以華裔為主的亞裔湧入史島，而且不再是集中於靠近布魯克林的北灘一帶，人口逐漸往西延伸；此外，原本來自新澤西州南端的華人居民也紛紛來到島上，為此島上警局開始安排更多會說中文的警員提供服務。

他呼籲民眾善用市警資源，有需要時積極求助、無需有顧忌；除非是突發狀況，應立即撥打911，但一般的情況則可以和社區警員取得聯繫，或到轄區分局求助。

華人 新澤西州 美國

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