法拉盛109分局警民會 喜迎16名新警 加入守護社區行列

109分局警員Thomas Curley和Kevin Telli榮獲「本月最佳警員」。（記者張心/攝影）

法拉盛轄區市警109分局10日召開警民會議，局長歐康納(John O'Connell)、州參議員劉醇逸和當選市議會20選區市議員的黃敏儀出席，109分局和社區民眾向黃敏儀表示祝賀；歐康納宣布109分局新到任16名警員，歡迎他們加入，一起守護社區安全。

到場居民對劉醇逸的到來反響熱烈，就其支持保釋法改革、保留資優班和大學點 (College Point)建路障礙等議題提問，劉醇逸一一回答；他表示，109分局轄區可謂全市的榜樣，警民關係融洽，警員盡力保護社區，民眾給予警局各方面支持，相信在局長歐康納會帶領下，會越來越好。

警察 Thomas Curley和Kevin Telli榮獲「本月最佳警員」，歐康納表示，這兩名警員在上個月「家暴 覺醒月」中，積極應對一起家暴報案，在處理案件過程中沉著冷靜，最終在案發現場查獲兩把非法槍支，獲得好評。

關於轄區罪案問題，歐康納表示，109分局轄區罪案率創新低，和去年同期相比下降了17%；但他同時提醒，在即將到來的節日季，竊車案、入室盜竊、入車盜竊和公共場所偷竊可能會頻繁發生；他呼籲民眾主動聯繫109分局，警員會專門上門檢查居民住宅的安全系統是否合格，歡迎致電(917)863-2815。