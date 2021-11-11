我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗接種率99% 柏加大橄欖球隊仍爆集體感染

全美100個「房價最貴」郵遞區號 47個在金山灣區

國際針灸研討會 11/16起線上重啟

記者牟蘭／紐約報導
為讓更多民眾正確認識中醫，紐約州針灸醫師聯合公會在美國承辦2021國際針灸學術研討會。(本報檔案照)
為讓更多民眾正確認識中醫，紐約州針灸醫師聯合公會在美國承辦2021國際針灸學術研討會。(本報檔案照)

新冠疫情爆發，中醫進入更多人的視線，為讓海外的民眾正確認識中醫，紐約州針灸醫師聯合公會(UANYSLA)承辦2021國際針灸學術研討會，訂於16日起連續三天在線上開講；該會會長李旭輝說，中醫師疫情期間冒著染疫的風險堅持執業，盼望此次研討會推廣中醫，減少美國日益嚴重類鴉片成癮問題。

2021國際針灸學術研討會由世界針灸學會聯合會主辦，紐約州針灸醫師聯合公會在美國承辦，美國中醫公會、紐約中醫學院與美國中醫聯盟等多組織協辦，旨在向全世界推廣中醫。

李旭輝表示，疫情爆發後，中國採用中西醫共同治療的方式，受到關注，也讓更多人知道中醫；但他指，中醫在海外尚未被廣泛認可，中藥在美國也僅被畫分為食品補充劑，為了讓民眾正確認識中醫與針灸，針灸醫師聯合公會承辦此次國際針灸學術線上研討會，提供相關研究的最新成果。

對於針灸，李旭輝說，疫情期間，類鴉片成癮問題日益嚴重，使用針灸輔助治療應盡快被推廣；但他說，目前只有聯邦醫療保險(Medicare)包含針灸治療，讓許多民眾對一次百元的費用望而卻步，「我們會繼續推廣更多醫保能報銷針灸治療。」

紐約湖北同鄉會會長、中醫師張德超表示，疫情爆發後，大部分中醫師關閉了診所，以他為例，暫時關閉診所三個月，為患者提供遠程治療，但許多癌症、中風以及扭傷的痛症患者需要針灸與其他治療，只能延後。

張德超說，重新執業後，中醫師只能做好防疫措施，開門施針、問診為病患減緩痛症；他表示，雖然疫情趨緩，但不少染疫患者康復後出現嗅覺、味覺失靈、呼吸不暢與疲勞等後遺症，目前通過中醫調理，病情有所好轉；對此，他期盼此次研討會扭轉中醫的「刻板印象」，讓更多人接受中醫。

疫情 紐約州 美國

上一則

王嘉廉社區醫療中心舉辦健康知識講座

下一則

李立民加入亞當斯過渡團隊 關注教育

延伸閱讀

曾接觸染疫工作人員 新加坡動物園4頭亞洲獅確診

曾接觸染疫工作人員 新加坡動物園4頭亞洲獅確診
中醫夫婦不接種不戴口罩 疫期帶孩子四處遊

中醫夫婦不接種不戴口罩 疫期帶孩子四處遊
鄧氏中醫純正中藥調理抑鬱症、煩躁、失眠等疑難雜症

鄧氏中醫純正中藥調理抑鬱症、煩躁、失眠等疑難雜症

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國
貴和中醫精治耳鳴耳聾中醫藥師崔述貴針藥合併緩解不適

貴和中醫精治耳鳴耳聾中醫藥師崔述貴針藥合併緩解不適

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
半裸非裔女曼哈頓下城毆打華女要其「滾回中國」，仇恨犯罪小組介入調查。(市警提供)

曼哈頓半裸非裔女無故毆打華女 大喊「滾回中國」

2021-11-06 02:30
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」

奧地利出奇招 妓院提供疫苗 接種還「免費服務30分鐘」
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准