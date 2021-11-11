國際針灸研討會 11/16起線上重啟

為讓更多民眾正確認識中醫，紐約州針灸醫師聯合公會在美國承辦2021國際針灸學術研討會。(本報檔案照)

新冠疫情 爆發，中醫進入更多人的視線，為讓海外的民眾正確認識中醫，紐約州 針灸醫師聯合公會(UANYSLA)承辦2021國際針灸學術研討會，訂於16日起連續三天在線上開講；該會會長李旭輝說，中醫師疫情期間冒著染疫的風險堅持執業，盼望此次研討會推廣中醫，減少美國 日益嚴重類鴉片成癮問題。

2021國際針灸學術研討會由世界針灸學會聯合會主辦，紐約州針灸醫師聯合公會在美國承辦，美國中醫公會、紐約中醫學院與美國中醫聯盟等多組織協辦，旨在向全世界推廣中醫。

李旭輝表示，疫情爆發後，中國採用中西醫共同治療的方式，受到關注，也讓更多人知道中醫；但他指，中醫在海外尚未被廣泛認可，中藥在美國也僅被畫分為食品補充劑，為了讓民眾正確認識中醫與針灸，針灸醫師聯合公會承辦此次國際針灸學術線上研討會，提供相關研究的最新成果。

對於針灸，李旭輝說，疫情期間，類鴉片成癮問題日益嚴重，使用針灸輔助治療應盡快被推廣；但他說，目前只有聯邦醫療保險(Medicare)包含針灸治療，讓許多民眾對一次百元的費用望而卻步，「我們會繼續推廣更多醫保能報銷針灸治療。」

紐約湖北同鄉會會長、中醫師張德超表示，疫情爆發後，大部分中醫師關閉了診所，以他為例，暫時關閉診所三個月，為患者提供遠程治療，但許多癌症、中風以及扭傷的痛症患者需要針灸與其他治療，只能延後。

張德超說，重新執業後，中醫師只能做好防疫措施，開門施針、問診為病患減緩痛症；他表示，雖然疫情趨緩，但不少染疫患者康復後出現嗅覺、味覺失靈、呼吸不暢與疲勞等後遺症，目前通過中醫調理，病情有所好轉；對此，他期盼此次研討會扭轉中醫的「刻板印象」，讓更多人接受中醫。