僑界挺北京2022冬奧 法拉盛動起來

「僑界支持北京2022冬奧運會」啟動會議於日前在紐約舉行。（美國繁榮華埠總會提供）

「僑界支持北京 2022冬奧運會」啟動會議日前在紐約 舉行，美國繁榮華埠 總會(Better Chinatown U.S.A.)聯合多個社團宣布，將從本月20日起至2022年2月1日(大年初一)，在法拉盛文藝中心和曼哈頓華埠等地，舉辦包括慶祝推廣餐會、慶祝推廣文藝晚會和紐約新春炮竹文化節等活動，向美國主流社會推廣中華文化，並支持中國北京2022年冬季奧運會。

繁榮華埠總會行政總監田士銳表示，感謝社區熱心人士助力，「僑界支持北京2022冬奧運會」系列活動於今日啟動，聯合紐約各華人社區共同推廣北京冬奧會。

田士銳進一步介紹，本月20日組委會將在法拉盛新木蘭海鮮大酒樓舉辦慶祝推廣餐會，多個華埠社團委員參加，現場有舞龍舞獅活動，特別邀請到兩位中國拳擊隊主力出席。

12月或1月會在法拉盛文化中心舉辦推廣文藝晚會，歡迎各文藝社團和中心報名表演和贊助支持。

明年2月1日，繁榮華埠總會將在曼哈頓華埠主辦「紐約新春炮竹及僑界支持北京2022冬奧運會文化節」，預計將有5至6萬中西觀眾參加，商業集團及民選官員將出席助陣，希望各委員、團體和商家加入合作。