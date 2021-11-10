我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

美中關係全國委會年會 秦剛到場致辭釋善意

記者和釗宇／紐約報導
新任中國駐美大使秦剛出席美中關係全國委員會年會，表示儘管過去幾年來中美關係遭遇嚴重挫折，但兩國有共同利益。（記者和釗宇／攝影）
新任中國駐美大使秦剛出席美中關係全國委員會年會，表示儘管過去幾年來中美關係遭遇嚴重挫折，但兩國有共同利益。（記者和釗宇／攝影）

美中關係全國委員會(National Committee on U.S.-China Relations)9日舉行2021年年會，新任中國駐美大使秦剛到場致辭，這也是秦剛赴美以來首次參加線下活動；秦剛宣讀了中國國家主席習近平的致信，表示儘管過去幾年來中美關係遭遇嚴重挫折，但兩國有共同利益，合作是唯一正確選擇；美國前勞工部長、運輸部長趙小蘭說，美中兩國的緊張關係，不應導致對亞裔的仇恨情緒甚至針對亞裔社區的暴力行為。

根據秦剛宣讀的習近平賀信；習近平表示，中美關係是全世界最重要的雙邊關係之一，兩國分別是世界上最大的發展中國家和發達國家，也是安理會常任理事國；如果兩國能夠妥善處理關係，將符合兩國人民的利益，也符合國際社會的利益。

習近平說，現在中美關係走到了重要的歷史十字路口，兩國合則兩利，鬥則兩傷，合作是唯一正確選擇；中國已經準備好與美國政府在地區和國際事務上合作，應對全球挑戰，妥善管控分歧，讓中美兩國關係重回正軌。

秦剛則表示，習近平的致辭反映了中國對兩國關係發展的積極態度；他說，中國對美外交政策是一貫的、穩定的，兩國應在戰略上、長期上妥善處理關係。

秦剛說，中美兩國有共同利益，合作是唯一正確選擇，「過去幾年中美關係遭受嚴重破壞，這不符合兩國人民的根本利益，也不符合世界發展的潮流；我們期待和美國政府及有識之士合作，在兩國元首通話精神基礎上，管控分歧、專注合作，努力將中美關係帶回正軌。」

拜登總統也委託前財長傑克‧盧(Jack Lew)致辭，他表示，美中關係全國委員會50年来致力於發展美中關係，增進兩國理解、擴大共識，現在全球從應對新冠疫情到氣候變遷面臨多項挑戰，美中兩國關係對全球來說具有重大意義，兩國應攜手解決問題，建立一個安全、和平、可持續的未來。

前勞工部長、運輸部長趙小蘭也到場，她說，現在美中關係正經歷著1979年以來最敏感、最具挑戰的階段，「現在美國兩黨的政策制定正一致批評中國，美國媒體對中國的報導也大多是負面的；在此背景之下，應當保持警惕，兩國的緊張關係不應導致對亞裔的仇恨情緒甚至針對亞裔社區的暴力行為，華裔對美國做出的貢獻不容置疑。」

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)也通過視頻致辭；美中關係全國委員會還為華裔企業家、生物科技公司Fulgent Therapeutics創始人兼執行長謝明頒獎。

美中關係全國委員會9日舉行年會，新任中國駐美大使秦剛到場致辭。（記者和釗宇／攝影...
美中關係全國委員會9日舉行年會，新任中國駐美大使秦剛到場致辭。（記者和釗宇／攝影）
前國務卿季辛吉通過視頻致辭。（記者和釗宇／攝影）
前國務卿季辛吉通過視頻致辭。（記者和釗宇／攝影）
美國前財長傑克‧盧宣讀了美國總統拜登的致辭。（記者和釗宇／攝影）
美國前財長傑克‧盧宣讀了美國總統拜登的致辭。（記者和釗宇／攝影）

中國 美國 秦剛

上一則

法拉盛仇恨攻擊華婦嫌犯 量刑推遲至明年1月

下一則

共和黨州長參選人李修頓訪法拉盛 盼再獲高支持率

延伸閱讀

拜登和習近平 下周視訊高峰會 美中正敲定日期

拜登和習近平 下周視訊高峰會 美中正敲定日期
六中全會／習近平延任後 學者：統一將被抬上日程

六中全會／習近平延任後 學者：統一將被抬上日程
中駐美大使秦剛：學好中文對中美交流十分必要

中駐美大使秦剛：學好中文對中美交流十分必要
秦剛：美國在應對氣候變化問題曾「逃過課」不能再逃了

秦剛：美國在應對氣候變化問題曾「逃過課」不能再逃了
秦剛：Z世代要為中美交往搭建更好的橋梁

秦剛：Z世代要為中美交往搭建更好的橋梁

熱門新聞

將29歲已婚華女性虐致死的52歲華裔男友嫌犯萬秋明(Qiuming Wan，姓名皆音譯)。(記者張心／攝影)

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

2021-11-03 13:48
警方正在現場偵辦法拉盛華女命案。（記者張心/攝影）

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

2021-11-02 12:21
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(記者張心／攝影)

「我睡著了」 涉性虐女友致死 華男加控仇恨犯罪

2021-11-05 15:04
涉嫌將29歲華女性虐致死的52歲華裔男子萬秋明，3日被押出市警109分局，移送法辦。(記者張心／攝影)

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

2021-11-04 02:30
民主黨候選人亞當斯2日當選紐約市長，當晚在慶功會上發表勝選演說。(記者顏潔恩╱攝影)

亞當斯當選第2位非裔紐約市長 雙手合十下跪

2021-11-03 07:18
因不滿白思豪強行取消資優班等政策，亞裔選民轉投史里華。(記者牟蘭／攝影)

不滿紐約市府取消資優班 亞裔轉投共和黨候選人

2021-11-06 12:28

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排