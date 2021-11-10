美中關係全國委會年會 秦剛到場致辭釋善意

新任中國駐美大使秦剛出席美中關係全國委員會年會，表示儘管過去幾年來中美關係遭遇嚴重挫折，但兩國有共同利益。（記者和釗宇／攝影）

美中關係全國委員會(National Committee on U.S.-China Relations)9日舉行2021年年會，新任中國 駐美大使秦剛 到場致辭，這也是秦剛赴美以來首次參加線下活動；秦剛宣讀了中國國家主席習近平的致信，表示儘管過去幾年來中美關係遭遇嚴重挫折，但兩國有共同利益，合作是唯一正確選擇；美國 前勞工部長、運輸部長趙小蘭說，美中兩國的緊張關係，不應導致對亞裔的仇恨情緒甚至針對亞裔社區的暴力行為。

根據秦剛宣讀的習近平賀信；習近平表示，中美關係是全世界最重要的雙邊關係之一，兩國分別是世界上最大的發展中國家和發達國家，也是安理會常任理事國；如果兩國能夠妥善處理關係，將符合兩國人民的利益，也符合國際社會的利益。

習近平說，現在中美關係走到了重要的歷史十字路口，兩國合則兩利，鬥則兩傷，合作是唯一正確選擇；中國已經準備好與美國政府在地區和國際事務上合作，應對全球挑戰，妥善管控分歧，讓中美兩國關係重回正軌。

秦剛則表示，習近平的致辭反映了中國對兩國關係發展的積極態度；他說，中國對美外交政策是一貫的、穩定的，兩國應在戰略上、長期上妥善處理關係。

秦剛說，中美兩國有共同利益，合作是唯一正確選擇，「過去幾年中美關係遭受嚴重破壞，這不符合兩國人民的根本利益，也不符合世界發展的潮流；我們期待和美國政府及有識之士合作，在兩國元首通話精神基礎上，管控分歧、專注合作，努力將中美關係帶回正軌。」

拜登總統也委託前財長傑克‧盧(Jack Lew)致辭，他表示，美中關係全國委員會50年来致力於發展美中關係，增進兩國理解、擴大共識，現在全球從應對新冠疫情到氣候變遷面臨多項挑戰，美中兩國關係對全球來說具有重大意義，兩國應攜手解決問題，建立一個安全、和平、可持續的未來。

前勞工部長、運輸部長趙小蘭也到場，她說，現在美中關係正經歷著1979年以來最敏感、最具挑戰的階段，「現在美國兩黨的政策制定正一致批評中國，美國媒體對中國的報導也大多是負面的；在此背景之下，應當保持警惕，兩國的緊張關係不應導致對亞裔的仇恨情緒甚至針對亞裔社區的暴力行為，華裔對美國做出的貢獻不容置疑。」

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)也通過視頻致辭；美中關係全國委員會還為華裔企業家、生物科技公司Fulgent Therapeutics創始人兼執行長謝明頒獎。