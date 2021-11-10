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法拉盛老城墓園紀念廣場落成 州參議員劉醇逸獲讚

記者張心／紐約報導
眾多民選官員參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
眾多民選官員參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）

法拉盛老城墓園(The Olde Towne of Flushing Burial Ground)在眾多社區團體爭取20餘年後，9日終於與斥資176萬元的墓園紀念廣場一同翻修建成；市公園局局長Gabrielle Fialkoff攜手當地民選官員出席剪綵儀式，墓園安葬的原住民後人們也集體現身，共度這極具歷史性意義的時刻。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)透露，州參議員劉醇逸是法拉盛老城墓園修繕計畫的主要發起者和推動者，他很榮幸能在皇后區建立對原住民表示尊重的歷史遺跡。劉醇逸現場收穫了參加剪綵儀式的逝者家屬們的擁抱，大家對他力推重修老城墓園表示無盡的感激。

擁有上百年歷史的法拉盛老城墓園，位於法拉盛164街和165街間的46大道，在1880年至1898年間共埋葬約1000名非裔和美洲原住民，尤其是1840年、1844年、1857年和1867年瘟疫大流行中去世的人們；根據公園局專家統計，埋葬在這座墓園的逝者，62%為非裔和美洲原住民，34%身分不明，超過一半為五歲以下的兒童。

該墓園起初樹立墓碑，但在20世紀30年代，紐約著名建築設計師Robert Moses提出改良意見將墓碑推到，之後這裡就變成了人們的娛樂性場所，經常看到孩子們在裡面喧嘩玩樂，有團體認為此舉對逝者不敬。

2018年，市長白思豪提議重修法拉盛老城墓園，並搭配建立紀念廣場和紀念碑，希望逝者得到應有的尊重，而該項目也終於在三年後落成。

市公園局局長Gabrielle Fialkoff表示，此次新修成的紀念碑上刻有318位逝者的名字，紀念廣場的中心也設立蝴蝶花園，所有設計都是為了方便美洲原住民的後代未來在這裡憑吊和參觀。

國會眾議員孟昭文說，「作為一名母親，我覺得新紀念廣場的落成非常有教育意義，未來所有的孩子們都可以來這裡了解到美國的歷史」。

市議員顧雅明表示，在法拉盛擁有這樣的原住民紀念廣場，展示了當地居民們的包容性，「20年來爭取老城墓園的重整非常不容易，但好在我們最後做到了。」

州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)等也出席了剪綵儀式。

新修成的紀念碑上刻有318位逝者的名字。（記者張心／攝影）
新修成的紀念碑上刻有318位逝者的名字。（記者張心／攝影）
州參議員劉醇逸參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
州參議員劉醇逸參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
皇后區區長理查茲參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
皇后區區長理查茲參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
法拉盛老城墓園埋葬者家屬參加紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
法拉盛老城墓園埋葬者家屬參加紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
市公園局局長Gabrielle Fialkoff宣布法拉盛老城墓園重建項目竣工。...
市公園局局長Gabrielle Fialkoff宣布法拉盛老城墓園重建項目竣工。（記者張心／攝影）
國會眾議員孟昭文參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
國會眾議員孟昭文參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
市議員顧雅明參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
市議員顧雅明參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
眾多民選官員參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
眾多民選官員參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
皇后區地區檢察官凱茲參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
皇后區地區檢察官凱茲參加法拉盛老城墓園紀念廣場剪綵儀式。（記者張心／攝影）
非裔居民駐足觀賞紀念廣場的中心設立的蝴蝶花園。（記者張心／攝影）
非裔居民駐足觀賞紀念廣場的中心設立的蝴蝶花園。（記者張心／攝影）

原住民 法拉盛 皇后區

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