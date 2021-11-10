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反對亞裔細分變「啞裔」 多個華裔組織致信霍楚

記者牟蘭／紐約報導
亞裔組織代表與亞裔民代，此前在州長曼哈頓辦公室前集會，呼籲為亞裔組織增加經費。（本報檔案照）
亞裔組織代表與亞裔民代，此前在州長曼哈頓辦公室前集會，呼籲為亞裔組織增加經費。（本報檔案照）

「完善收集數據」的亞裔細分提案今年6月在州參眾議會通過，若州長霍楚(Kathy Hochul)簽字，提案將實施；該提案引起多個華人社團的擔憂，批評亞裔細分將導致族裔分裂，變成真正的「啞裔」；紐約居民聯盟、紐約同源會與美國酒店華裔協會等多個社團，日前分別致信霍楚，反對實施這一法案。

居民聯盟創始人臧東慧9日表示，若這個提案通過，勢必會破壞亞裔的團結，導致亞裔的分裂，傷害亞裔的感情；他說，這個提案只針對亞裔的族裔細分，要求分為華裔、韓裔、柬埔寨與和馬來西亞裔等，但他指人數較多的白人、非洲裔與西語裔並未有任何細分，批評法案是針對亞裔的歧視。

臧東慧說，這個提案實施困難，無形增加財政負擔，對疫後的經濟恢復雪上加霜；他表示，居民聯盟日前向388名紐約州居民進行抽樣調查，數據顯示，93.4%的民眾反對這項法案，109人留言批評這個提案涉及歧視亞裔，造成亞裔內部的分裂。

同源會會長黃友興指責這個提案的政治動機，批評是針對亞裔的歧視，「亞裔人已經很少了，再細分很不公平」；他表示，法案若實施，亞裔民眾相關福利都會受到影響，他以特殊高中舉例，指若提案通過，學生人數較多的華裔與韓裔恐成「箭靶」，讓當局以此為由減少亞裔學生的教育資源。

紐約市加強課程和教育家長領導(簡稱PlaceNYC)在信中指出，根據美國人口普查，亞裔占所有族裔比例最小，聲音常常被政府忽視，細分法案勢必會讓亞裔的聲音更分散，獲取的預算更少，「紐約市有12%的亞裔居民，許多民眾都在溫飽下掙扎，但只得到了2%的福利」。

酒店華裔協會在聲明中表示，亞裔團結發聲意義重大，若細分族裔，恐讓整個族裔被邊緣化，「成為名符其實的啞裔」。

支持亞裔細分提案的華策會(CPC)和亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)則認為，詳細的數據有利於政府重新分配亞裔社區的資源，打破亞裔美國人富有的刻板印象；但這一說法遭到多個華人社團的反對。

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