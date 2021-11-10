選區重畫華埠恐分兩區 亞裔代表籲參加公聽力保完整

多位華裔組織代表共同呼籲，力保華埠社區畫入同一州參議員選區。（記者金春香／攝影）

紐約州選區重畫獨立委員會(NYS Independent Redistricting Commission，IRC)9月中旬提出具有兩黨色彩的兩套選區重畫方案，在州立法層面，民主黨 和共和黨成員起草的方案，分別在眾議會和參議會將曼哈頓華埠 分割，納入兩個民選官員代表轄區，令華埠恐產生幾十年前分屬兩名州級民代、無法真正獲得有利於華埠發展的資源和立法局面；9日多名華裔組織代表機會，呼籲民眾參加公聽發言，力保華埠完整，並要求將下城金融區繼續與華埠同屬一個選區。

由於十人組成的IRC中的五名民主黨成員和五名共和黨成員無法達成共識，因此IRC發布兩套互相競爭的提案，其中以「字母」(letters)指代的地圖草案得到了民主黨成員支持，而以「名字」(names)指代的地圖草案得到共和黨委員的支持。

「字母」草案的州參議會層面將華埠分割、分屬兩個選區，在州眾議會層面則將華埠完整納入統一選區；「名字」草案的州參議會層面雖將華埠完整納入同一選區，但卻將重要的金融區排除在該選區外，在州眾議會層面則將華埠分割。

紐約中華公所主席于金山表示，華埠絕對不能被分割，且要保證金融區與華埠位於同一選區，因為涵蓋世貿中心的金融區是重要的遊客聚集區，而華埠的生存與發展離不開遊客；他十年前就站在反對市議會選區將華埠分割的第一線，州議會的選區畫分最終決定也會影響市議會層面。

市議長辦公室行政服務部主任劉林劍虹表示，華埠在上世紀70年代就曾在州議會層面有兩名州參議員，由於人口和聲音被分割，華裔在交通、教育、醫療資源、災後重建等很多問題上都未能獲得重視，華埠絕不能再重蹈覆轍。

松柏大廈行政總監黎重旺表示，華社每十年都要站出來爭求保證社區不被分割選區，否則聲音就會被弱化，華埠在所屬的州議會層面選區本就人口較少，提出的問題在民代那裡的重要性可能只能排到第四、第五位，若再被分割到兩名民代手中，那華埠問題重要性就可能會跌至十位之後。

亞太裔投票聯盟選區重畫工作組協調員歐陽蕭安呼籲民眾接下來積極參加IRC的第二輪公聽，具體信息可查https://www.nyirc.gov/meetings，10日下午3時在紐約市 立大學亨特學院會有針對曼哈頓選區重畫的公聽。