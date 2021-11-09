休班華警法拉盛KTV連開3槍 疑涉性交易

布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)

一名服務於布碌崙(布魯克林)市警94分局的休班華裔 警員黃雷曼(Raymond Wong，姓名皆音譯)，8日凌晨在法拉盛王子街(Prince St.)的一家KTV內連開三槍，只因一名女服務員向其抱怨沒有從另外三名華人 顧客那裡拿到小費；知情人士表示，該起案件或涉及性交易。

警方表示，案件於凌晨5時左右發生在紫禁城夜總會(VIVA KTV)內，一女服務員向黃雷曼表示，她在當晚的服務中沒有從三位華人顧客那裡獲得足夠的小費；於是黃雷曼介入中，與他們發生了口角，隨後升級為肢體衝突。

知情人士表示，這三人在案發時圍攻黃雷曼，致其惱羞成怒，掏出執勤配槍，連續扣動扳機至少三次，但所幸無人中槍。

調查人員也表示，這名向黃雷曼抱怨的女服務員或涉及賣淫活動，對該起案件的調查重點為是否就性服務的價格達成一致。

據悉，黃雷曼於2006年加入市警，剛剛在去年12月晉升為警佐(Sergeant)，目前仍在主管身分的試用期內.

黃雷曼在案發後因受輕傷，被送往紐約長老會皇后醫院 (New York-Presbyterian Queens Hospital)接受治療。

另外涉案的三人也是華裔，分別為38歲的黃肯威(Kentvy Wong)、38歲的徐守立(Shou Li Xu)和37歲的林仲祥(Zhong Xiang Lin)；目前也已被捕，但對他們的控罪目前仍未確定。

市警內部人士表示，黃雷曼或面臨紀律處分，甚至被革職，具體情況仍要看進一步的調查結果。