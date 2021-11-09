全美60%致死火災 起因住宅內「沒有煙霧探測器」

功能正常的煙霧及一氧化碳探測器，能減少家庭火災55%以上的死亡率。(市消防局提供)

根據統計，全美60%的致死家庭火災，起因是住宅內「沒有煙霧探測器」；為了推廣包括煙霧探測器等的重要，紐約市 消防局(FDNY)日前提醒，民眾除了應加裝探測器防火設施外，也要留意裝置是否有電，以保障居家安全。

根據最新調查報告，功能正常的煙霧警報器，能減少家庭火災55%以上的死亡率，但是在過去發生的致死家庭火災中，有高達41%的家中沒有煙霧探測器，另外還有16%的致死家庭火災，煙霧探測器無法正常運作；其中包括沒裝電池、電池沒電，或是其他電線及電源問題等，都是導致探測器無法正常運作的常見原因。

市消防局表示，當家中的煙霧探測器發出鳴叫聲或其他聲音，有不少民眾不知道該如何處理，而直接將電池取出或把探測器整個拔掉電源，「如果不幸發生家庭火災，這些舉動可能使人面臨嚴重的風險。」

市消防局提醒，煙霧探測器的聲音為三聲警報蜂鳴聲、一氧化碳探測器則是四聲，當煙霧警報器或一氧化碳探測器發出警報聲響時，民眾應該立即反應、盡快離開家中；如果探測器發出鳥鳴叫聲(chirp)，可能是電池電量不足、需要更換，如果換電池後探測器仍繼續鳴叫，或探測器已使用超過十年，則需更換新的探測器。

另外，民眾應該定期每個月測試所有煙霧和一氧化碳探測器，可透過探測器後方的測試鈕來確保功能正常；如果家中有耳聾患者或是聽力障礙，應該加裝搖床和閃燈警報器，確保發生火災時能被通知並即時逃生。

隨著天氣漸漸轉涼，民眾用電的需求量也提高，市消防局表示，造成紐約市家庭火災的原因中，還有不少來自於使用蠟燭或使用劣質延長線等；有些民眾會在99分店購買延長線或電器用品，由於品質不佳，容易造成電壓超負荷而發生火災，相當危險，民眾應提高警覺；在使用蠟燭時，則隨時都應待在附近注意，切勿將蠟燭點燃後離開。