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紐約客談／官辦吸毒所 晚清鴉片館翻版

紐約客談

紐約市長白思豪日前重提設立公共安全注射吸毒所的想法，此舉將讓更多人有安全的吸毒環境，減少吸毒過量致死。

無獨有偶，羅德島州也將在明年1月之前制定一項為期兩年的公共吸毒所試點，該州將成為美國第一個為吸毒者創建安全注射場所的州。

熟悉中國歷史的人可能感到似曾相識，這不就是清末的鴉片館嗎？而且還是官辦的。

不只鴉片館，針對管制藥物的態度，美國也和晚清越走越近了；晚清為挽救財政，直接將鴉片種植合法化；現在美國各藍州大麻合法化也推動地差不多了，各州每年也能因此得到數十億元進項，彌補財政虧空。

解決不了的問題，那就合法化，問題就不存在了，其實折射出的是美國治理水平低下的現實；而且問題不僅限於毒品，左派近年來推動的取消特殊高中入學考試風潮，其邏輯和毒品合法化也是一樣：種族不平等和教育公平問題根本解決不了，只能靠取消考試這種低級手段修補，因為現有體制下，不可能從根本上解決問題。

那麼該怎麼解決問題？左派說只有民主社會主義才能救美國，右派則說只有保守主義才能救美國；其實，無論走哪條路，都有可能救美國，但問題在於美國一直是分裂的，根本不可能下決心走任何一條路，也就不可能從根本上解決問題。

當然，美國歷來有分裂的本錢，因為美國不會像中國一樣面臨「內憂必招外患」的惡劣地緣政治環境，歷史上每一次內部危機，都可以通過對外擴張、向外轉嫁危機的方法掩蓋過去，的確不必考慮從根子上解決問題；但是這次，美國又該如何過關呢？

紐約客談，每周二至周六見報。

美國 紐約市 中國

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